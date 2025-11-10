Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA I migliori dolcevita per copiare il look di Matilde Gioli

A collo alto come Matilde Gioli: la maglia dolcevita è il capo caldo e trendy da indossare per tutto l’autunno e, ovviamente, l’inverno. Un pezzo che non può mancare nell’armadio, da scegliere nella versione second skin e da abbinare in base alle esigenze per creare look favolosi.

L’attrice ha una passione per il dolcevita, che adora sfoggiare da solo oppure abbinato ad altri pezzi. D’altronde si tratta di un capo tanto bello quanto intelligente che si può indossare con jeans o leggings, usandolo sia dentro che fuori casa. Sta benissimo con la gonna, ma è perfetto anche con i pantaloni in velluto per un look caldissimo e alla moda.

Maglia dolcevita, i migliori modelli

Basic e perfetta da sfoggiare ovunque la maglia dolcevita nera è semplicemente perfetta. Costa solamente 6,55 euro ed è un pezzo essenziale per creare tantissimi look alla moda, caldi, ma trendy.

Voglia di regalare un po’ di luce al tuo outfit? Allora prova il dolcevita, versione body, viola oppure bianco. Due colori perfetti per illuminare il tuo look, rendendolo semplicemente favoloso! Il modo perfetto per sentirti cool senza rinunciare ad un tessuto che tiene caldo durante l’inverno.

Maglia dolcevita viola Dolcevita viola o bianco. Prezzo: 7,42 euro

Non solo dolcevita, ma anche termica, la maglia second skin si può indossare sotto l’abbigliamento oppure come “capo semplice” per uscire, fare sport o stare a casa durante lo smart working. Su Amazon Haul la paghi meno di 10 euro e la trovi in tantissimi colori, dal bianco al blu, passando per l’arancione e il rosa chiaro.

Maglia termica collo alto Maglia termica aderente vari colori. Prezzo: 9,37 euro

Super aderenza e collo alto morbidissimo, il dolcevita versione body è super femminile e alla moda. Perfetto da indossare con i pantaloni della tuta o i jeans baggy, seguendo la moda del momento.

Se cerchi una versione morbida, ma caldissima, della maglia sfoggiata da Matilde Gioli, prova quella disponibile su Amazon Haul. Puoi sceglierla nella versione marrone, nera o bianca, usandola come intimo o come pezzo forte del tuo outfit.

Maglia a collo alto morbida Maglia a maniche lunghe con collo alto. Prezzo: 7,49 euro

Perfetta da sfoggiare infilata dentro i pantaloni e trendy, la maglia a collo alto bianca ha un effetto second skin che non passa inosservato ed è stupenda. Slim fit e calda, puoi sfoggiarla in tantissimi modi, senza annoiarti mai.

Vuoi spendere poco e non passare inosservata? Allora prova la maglia dolcevita rossa. Un colore favoloso e un tessuto che tiene caldo, ma soprattutto un colore da abbinare a gonne di pelle e pantaloni di pelle per look con effetto wow. In più costa solamente 5,32 euro!

Se desideri una maglia dolcevita che si distingua prova quella con il collo alto arricciato e le costine. Super aderente e sensuale, è caldissimo e rende ancora più originale qualsiasi outfit. In più i colori fra cui scegliere sono uno più bello dell’altro dal verde all’albicocca sino al marrone cioccolato.

E se i capi second skin non fanno proprio per te non rinunciare alla versione a collo alto, ma opta per una maglia dolcevita oversize. Morbidissima e comoda, da indossare per tutto il giorno!

Maglia con collo alto morbida Maglia dolcevita con bottoni sul collo. Prezzo: 9,97 euro