Letizia di Spagna, i pantaloni in pelle e la borsa a fiocco che tutte vogliono

La Regina di Spagna stupisce con un look studiato nei minimi dettagli, con pantaloni in pelle e una borsa originalissima che tutte desiderano

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, la passione per gli abiti in pelle

Letizia di Spagna sa sempre come alzare l’asticella dell’eleganza, mixando capi glam e chic. Se poi a questi si aggiungono degli accessori ricercati, il gioco è fatto: la Regina per la sua ultima apparizione in pubblico ha sfoggiato una borsa a mano in pelle a fiocco che ha già fatto innamorare tutta la Spagna (e anche noi).

Letizia di Spagna chic con i pantaloni in pelle

Un look informale ma super chic quello sfoggiato da Letizia di Spagna, che si è recata in Andalusia per la seconda tappa del Talent Tour, che ha decretato il vincitore del Premio Principessa Girona Arte 2025. Un impegno meno solenne del concerto al concerto In Memoriam al National Music Auditorium di Madrid, quando ha indossato uno dei cappotti più eleganti del suo guardaroba, e che ci ha regalato uno degli outfit più glam della Regina, assolutamente da copiare.

La Sovrana ha scelto per l’occasione di combinare capi dalle texture diverse, creando un mix azzeccatissimo. Il risultato è chic e ricercato, grazie soprattutto ai pantaloni color cammello in pelle, che danno una marcia in più all’outfit. Si tratta di un capo di tendenza che mostra il lato più audace di Letizia, che in questi ultimi anni ha mostrato una vera predilezione per i capi in pelle, come la giacca rossa di Mango indossata alla Fiera d’Arte Contemporanea ARCOmadrid o la gonna midi in pelle, dando vita a look sempre impeccabili e dallo stile sofisticato.

Fonte: IPA

La Ortiz ha scelto di abbinare i pantaloni a una blusa con stampa floreale in coordinato, ma dallo stile vintage: un abbinamento molto riuscito che trova il suo contrappunto nel blazer nero dal design classico. A completare il look la cintura sottile in pelle nera di Hugo Boss – è il modello Amie che ha nel suo armadio dal 2022 – e le sue amate décolleté beige abbinate di Magrit, ton sur ton con i pantaloni, con tacco basso, perfette per il suo infortunio al piede di qualche tempo fa.

La borsa a fiocco che tutte desiderano

Ma il vero punto di forza dell’outfit di Letizia di Spagna è certamente la borsa nera a fiocco, un modello che ha già conquistato tutta la Spagna (e anche noi). La pochette, con un grande fiocco frontale e con il manico corto, è realizzata in pelle morbida ed è ispirata alla tecnica giapponese furoshiki (un tessuto rettangolare utilizzato per avvolgere e trasportare oggetti di ogni tipo), con un prezzo abbordabile, di soli 195 euro. La borsa si chiama Tokyo e appartiene al marchio Mona Moon, fondato da Carmen Gómez ad Almería nel 2013.

Fonte: IPA

La Regina in questa occasione non ha voluto rinunciare al suo anello italiano Coreterno, che ha voluto mettere al dito anche nei ritratti di Annie Leibovitz. E ha voluto dare un tocco brillante al suo look, indossando ai lobi gli orecchini a forma di stella in oro rosa 18 carati e diamanti, il modello Luzia di Gold&Roses.