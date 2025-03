Letizia di Spagna, mai stata così aggressiva: look mascolino e giacca in pelle rossa

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, la passione per gli abiti in pelle

Letizia di Spagna ha una settimana piuttosto impegnativa con molti eventi in agenda, tanto che lavorerà anche domenica 9 marzo. Ma gli appuntamenti di lavoro si trasformano in occasioni per sfoggiare look superlativi. La Reina ha scelto di adottare uno stile decisamente rock, con due outfit parecchio grintosi, dal gessato con maxi cravatta alla giacca in pelle rossa. Andiamo ad analizzarli.

Letizia di Spagna, il tailleur gessato maschile di Sandro

Letizia di Spagna si è recata ad Oviedo in occasione della Giornata mondiale delle malattie rare (4 marzo). La Reina si è presentata all’appuntamento di lavoro con un tailleur gessato del brand francese Sandro che spesso sia lei che le sue figlie, Leonor e Sofia, indossano.

Fonte: Getty Images

L’ensemble è composto da un blazer a doppiopetto, tasche con patta sui fianchi e sul petto, bavero sartoriale largo, spacco sul retro e dei pantaloni dritti a gamba larga con pieghe sul retro e tasche a filetto. Il tailleur gessato nero con righe chiare sottili è ancora in vendita e costa 600 euro.

Letizia di Spagna come Melania Trump, con la lavallière

Letizia lo ha abbinato a una camicia bianca e a una cravatta lavallière nera che sta diventando molto rapidamente l’accessorio di tendenza di questa primavera.

Infatti, lunedì 3 marzo Melania Trump ha sfoggiato all’evento a sostegno del “Take It Down Act” un completo color cammello, gilet, camicia bianca e una lavallière nera.

Fonte: IPA

Letizia di Spagna, che cos’è la cravatta lavallière

A loro volta, Letizia e Melania si sono ispirate per la loro lavallière a Yves Saint Laurent che negli anni Sessanta la trasformò in un accessorio cult, simbolo dell’eleganza femminile. In realtà, si tratta di un tipo di cravatta che ha origini molto più antiche. Il suo nome deriva dalla Duchessa Louise de la Vallière, favorita di Luigi XIV, che iniziò a indossare una cravatta annodata a fiocco, imitando la moda maschile del tempo, trasformandola in un accessorio anche femminile.

Fonte: Getty Images

La lavallière è una cravatta generalmente in seta o mussola, molto estrosa ed elegante, che può essere annodata in modi diversi, a farfallino, quindi con un fiocco molto ampio, a nodo imperiale o come le attuali cravatte maschili.

Letizia di Spagna, la giacca in pelle rossa di Mango ad ARCO

Il secondo appuntamento della settimana per la Reina è ad ARCOmadrid, la Fiera d’Arte Contemporanea, di cui non perde mai un’edizione. Letizia ha sempre vissuto questa esposizione come l’occasione perfetta per osare coi look più estremi. Celebre fu il suo abito a kimono in pelle nera del 2019 o quello rosa evanescente del 2023.

Per l’edizione 2025, Donna Letizia ha optato per un outfit più sobrio cui ha aggiunto un tocco di grinta con la giacca in pelle vegana di Mango, di colore rosso, che costa 199,99 euro.

Fonte: IPA

La Reina l’ha abbinata a una blusa e a dei pantaloni a sigaretta neri. Come accessori ha scelto la borsa Lilith di Maison Admire, che già diventata un must have. Si tratta di una hand bag a forma trapezoidale, in pelle vegana rossa con manico particolare dalle linee organiche. Mentre ai piedi calza delle ballerine a punta nere.

Fonte: IPA

Letizia di Spagna, gli orecchini a cerchio minimalisti

Donna Letizia opta per gioielli poco impegnativi come i nuovi orecchini a cerchio, in ottone placcato oro, del brand Singularu. Il modello si chiama Aro Mombasa e il suo prezzo non supera i 35 euro. Non manca il suo anello ispirato a Dante, Coreterno.