Letizia di Spagna resta (quasi) in lingerie, abito rosa traslucido

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, i look rosa da copiare. O evitare

Letizia di Spagna si presenta a uno degli eventi più attesi dell’anno, l’inaugurazione di ARCO, la fiera di arte contemporanea a Madrid. Un appuntamento in cui la Reina sfoggia i look più originali e anche il 2023 non fa eccezione, dato che l’abito scelto è uno chemisier rosa confetto, traslucido, a metà tra una vestaglia e una camicia da notte, firmato Moisés Nieto. Risultato? La Regina sembra in lingerie.

Letizia di Spagna, bella in rosa

Il rosa è diventato rapidamente il colore preferito di Letizia di Spagna che lo sta utilizzando per occasioni diurne o serali, formali o informali. Così, la moglie di Felipe ha recuperato dal suo guardaroba l’abito rosa con ricami floreali di Temperley London, indossato per la prima volta in Corea nel 2017 oppure ha sfoggiato una nuova maxi gonna confetto per il ricevimento dei diplomatici a Palazzo.

Fonte: Getty Images

Seguendo questa tendenza, la Reina ha scelto un abito rosa per l’inaugurazione di ARCO. L’outfit presentato quest’anno è lontano anni luce dal fantastico e aggressivo abito in pelle nera con il quale aveva incantato mezzo mondo. Oggi Letizia di Spagna punta sulla delicatezza e il romanticismo, ma il nuovo look non è del tutto convincente. Si tratta di uno chemisier, in raso traslucido forse più indicata per la lingerie, a girocollo, maniche lunghe fino al gomito e cintura in stoffa che fa sembrare l’abito quasi una vestaglia o un grembiule.

Letizia di Spagna, abito-lingerie di Moisés Nieto

Il modello oversize è taglia unica e appartiene alla collezione primavera/estate 2021 del brand spagnolo Moisés Nieto. Il prezzo originale è di 195 euro, ma adesso è acquistabile in saldo a 165 euro. Questo è il secondo abito di Nieto indossato da Letizia che nel 2017 gli conferì anche il Premio nazionale di moda. Il primo fu presentato a Palazzo reale nel giugno 2021, era fucsia con cintura in vita e gonna svasata.

La Regina ha voluto abbinare il suo nuovo abito rosa con una delle borse più belle che ha nell’armadio. Si tratta di una handbag bianca con fiori colorati, firmata Furla, modello Toni Ballerina. Un inno alla primavera. Costo? 395 euro. Anche per le scarpe Donna Letizia sceglie un marchio italiano, ossia Prada che firma le décolleté nude.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, gli orecchini da 65 euro

Degni di nota sono i nuovi orecchini, con pietre preziose colorate, l’uno diverso dall’altro esattamente come quelli di Tous che ha recentemente indossato. Questa volta però non si tratta di pendenti ma di orecchini a lobo. Su quello destro la Regina indossa un pezzo composto da topazio e citrino e sul sinistro, un altro di peridoti verdi e ametiste viola. Indubbiamente, una scelta molto originale, la creazione è firmata Cashfana ed è acquistabile per 65 euro. Infine, la moglie di Felipe porta il suo anello Dante Alighieri. Ancora una volta Donna Letizia sceglie di portare i capelli sciolti e ultra lisci, un piccolo trucco che dà luminosità e ringiovanisce.

Sicuramente il nuovo look di Sua Maestà non è passato inosservato. Le sta molto bene, ma è indiscutibile che la scelta è molto azzardata. Davvero l’effetto vestaglia è dietro l’angolo, questo abito è davvero difficile da indossare ma la Reina ha saputo abbinargli i giusti accessori che lo riescono a valorizzare. Anche se restano molti margini di dubbio.