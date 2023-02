Letizia di Spagna gioca con le trasparenze gitane: a 50 anni è irresistibile

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna torna al lavoro con un appuntamento glamour a Zaragoza, partecipando alla consegna dei Premi Nazionali della Cultura 2021, evento che era stato rimandato a causa della pandemia. La Reina si è presentata con un abito tutto ricami e trasparenze, firmato Temperley London, da 1.709 euro, dalle innocenti seduzioni. A 50 anni è irresistibile, come dimostrano gli sguardi di suo marito Felipe.

Dopo il weekend trascorso a sciare, Letizia di Spagna riprende dunque la sua agenda di lavoro. Negli ultimi giorni la Regina aveva fatto sfoggio di giacche e pantaloni in pelle, tutti rigorosamente rosso scuro, tutti rigorosamente riciclati.

Letizia di Spagna, l’abito di Temperley London da 1.709 euro

Letizia non viene meno al suo stile parsimonioso e all’evento di gala di Zaragoza ricicla il suo abito da cocktail, made in Britain, di 4 anni fa, del brand sartoriale Temperley London, scelto da star come Sandra Bullock e Beyoncé, specializzato in tessuti preziosi e in atmosfere oniriche e da fiaba, di cui il vestito della Reina è un tipico esempio.

Si tratta di un modello in Georgette color cipria con ricami floreali neri e rosa di diverse tonalità. Il décolleté è in tulle trasparente e crea una sorta di effetto nude, le maniche a trequarti sono a sbuffo, mentre la gonna lunga fino ai polpacci è a balze. L’abito sembra ispirarsi da un lato alla moda gitana, dall’altro ai costumi orientali. Costo? 1.709 euro. La Reina lo ha indossato per la prima volta durante il suo viaggio in Corea quattro anni fa.

Proprio come Kate Middleton con l’abito bianco di Alexander McQueen riciclato ai Bafta, anche la moglie di Felipe ha optato per riutilizzare un vestito da sera rinnovandolo nei dettagli. Letizia infatti lo ha abbinato questa volta a delle décolleté chiare di Magrit, il suo marchio di calzature preferito, che indossa rigorosamente senza calze e a una clutch in suede rosa pallido dello stesso brand.

Spettacolari sono i suoi orecchini con pietre colorate, quarzi, rubini, tormaline, uno diverso dall’altro, anch’essi ovviamente riciclati, creati da Tous Jewelry. I capelli sono lasciati ricadere al naturale sulle spalle, mentre il make up delicato è sulle tonalità del rosa.

Quattro anni fa invece la Reina presentò il suo abito abbinandolo a delle Manolo Blahnik nere e trasparenti, molto più chic, e i capelli raccolti esaltavano i preziosissimi orecchini con diamanti della Regina Madre Sofia.

Letizia di Spagna, il look discutibile

I pareri sul look riciclato di Letizia sono discordanti. Questo abito o lo si ama incondizionatamente o lo si odia. Sui social si è aperto un vero e proprio dibattito, c’è chi lo adora al punto da non metterlo in discussione e chi lo boccia totalmente. Ma tutti sono concordi che gli accessori neri del 2019 erano decisamente più azzeccati rispetto a quelli chiari.