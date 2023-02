Kate Middleton ai Bafta, la mano sul lato B di William che hanno notato tutti

Fonte: Getty Images Kate Middleton e William tornano ai BAFTA e brillano (con l’abito riciclato)

Kate Middleton ha brillato nella serata dei Bafta presentandosi con l’abito bianco rivisitato di Alexander McQueen che aveva già presentato alla stessa cerimonia nel 2019. Ma è stato un altro il dettaglio a far discutere: il gesto più che intimo nei confronti di suo marito William che da lei nessuno si sarebbe mai aspettato.

Kate Middleton, abito di Alexander McQuenn da 5.199 euro

Kate Middleton non ha certo sfigurato ai Bafta 2023 in mezzo a tante star dello spettacolo. Al contrario, ha saputo fa parlare di sé osando riciclare l’abito che ha indossato proprio nello stesso evento quattro anni fa. Si tratta dell’abito da sera da divina, del suo brand preferito Alexander McQueen, a cui ha aggiunto un peplo sulla spalla, dei guanti in velluto nero di Cornelia James, perfettamente coordinati alla clutch di Jimmy Choo i cui dettagli d’oro sono richiamati dalle décolleté di Aquazzura. Mentre gli orecchini molto vistosi sono di Zara e costa appena 20 euro circa. Un perfetto esempio di moda sostenibile, considerando che il vestito, creato nel 2019 appositamente per lei, costa 5.199 euro.

Kate Middleton, la pacchetta a William che fa impazzire

Ma non è solo il look di Kate ad averla resa protagonista del red carpet. La Principessa del Galles ha fatto letteralmente impazzire i fan osando dare un colpetto sul sedere di William. Un gesto di affetto molto intimo e divertente che ha stupito tutti, considerando che Lady Middleton ha sempre seguito in modo ferreo la regola non scritta imposta dalla Regina Elisabetta di non mostrare mai i propri sentimenti in pubblico, evitando atteggiamenti e comportamenti che indicano troppo confidenza.

Non c’è che dire, ai Bafta Kate si è proprio lasciata andare. La pacchetta sul lato B del Principe non solo dimostra tutta l’intimità tra i due ma è un gesto non proprio di classe per quanto la Principessa l’abbia fatto con delicatezza e col sorriso sulle labbra, in tono scherzoso e affettuoso.

Il tenero gesto è avvenuto proprio all’arrivo di William e Kate al Royal Festival Hall di Londra. La Principessa era splendida e visibilmente felice di partecipare all’evento glamour insieme al marito. I due si sono fermati un attimo e si sono scambiati qualche parola chinandosi l’uno verso l’altra e in quel momento è sembrato che Kate incoraggiasse il Principe con una pacca leggera sul lato B appena sfiorato.

William ha reagito al gesto della moglie sorridendole e alzando la mano divertito. Per niente imbarazzato, almeno in apparenza, dell’accaduto. D’altro canto, il comportamento di Kate non è passato inosservato tra i sudditi e i fan che si sono precipitati a commentare l’accaduto sui social, sprizzando di gioia per il siparietto inusuale che la coppia ha creato sul red carpet dei Bafta.

Gli esperti in questioni reali hanno visto nel leggero colpetto di Kate il segno della solidità di coppia. Lady Middleton e William non hanno bisogno di fingere armonia, sono davvero felici insieme e molto uniti. Costituiscono un fronte comune capace di sostenere Re Carlo e la nuova monarchia britannica anche davanti agli attacchi più biechi, come quelli di Harry e Meghan Markle.

Kate Middleton ai Bafta

La Principessa del Galles è ormai una veterana di questo evento glamour: ha partecipato per la prima volta ai Bafta nel 2017, ovviamente insieme a William, con un abito a fiori di Alexander McQueen, nel 2018 incinta di Charlotte con un vestito di Jenny Packham, nel 2019 e nel 2020 in bianco con creazioni di Alexander McQueen.