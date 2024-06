Compleanno William, la nuova foto a sorpresa di Kate Middleton

Fonte: IPA William coi bambini, la foto di Kate Middleton per il compleanno del Principe

William compie 42 anni, è nato infatti il 21 giugno 1982. E Kate Middleton pubblica a sorpresa sul profilo Instagram ufficiale una nuova foto per festeggiare il compleanno del marito che nel frattempo è andato in Germania per vedere la Nazionale inglese sfidare la Danimarca agli Euro 2024.

William, il primo compleanno dalla diagnosi di cancro di Kate Middleton

Il Principe William spegne 42 candeline, questo è un compleanno molto particolare. Infatti, la diagnosi di cancro ricevuta da sua moglie Kate Middleton ha stravolto la sua vita e la sua famiglia. Ma negli ultimi tempi le cose sembrano migliorare.

La Principessa del Galles ha ancora bisogno di tempo per guarire, ma il fatto di averla vista al fianco del marito durante il Trooping the Colour dà speranza che i momenti più difficili siano superati.

Kate Middleton, nuova foto a sorpresa

Ma oggi è il compleanno di William e Kate ha deciso di celebrarlo con una nuova foto che ha condiviso sul suo profilo Instagram. Lo scatto è stato realizzato dalla Principessa del Galles e fa parte della stessa serie di foto di quella che ha condiviso per la festa del papà. Kate l’ha realizzata nel Norfolk il mese scorso, mentre proseguiva la chemioterapia per combattere il tumore.

William è in spiaggia coi bambini, George, Charlotte e Louis. Si tengono tutti e quattro per mano mentre saltano insieme felici. A commento Kate scrive: “Ti vogliamo tanto bene papà”.

Moltissimi i messaggi di auguri che sono arrivati sulla pagina Instagram dei Principi del Galles. Soprattutto tanti complimenti per la foto scattata da Kate che ritrae una famiglia felice e unita, malgrado il momento difficile che sta attraversando.

Così tra i commenti si legge: “Forse è la più bella foto che abbia mai visto della famiglia“; “La più bella foto royal di sempre”. E ancora: “Buon compleanno principe William! 😍 È stato un anno difficile per tutti voi ma sono sicura che l’amore della vostra famiglia vi aiuterà sempre! Ti auguro tutto il meglio!”. “Buon compleanno Principe del Galles, che bella foto di famiglia ❤️”. “Oh mio Dio, che foto adorabile di William e dei bambini ❤️🥰 Buon compleanno principe William 🥳”. “Buon compleanno principe William, una foto così meravigliosa”. “Foto epica! Buon compleanno”.

Insomma, sono tutti concordi che questo scatto sia meraviglioso e probabilmente lo è ancora di più in conseguenza del momento davvero drammatico che William sta vivendo. Come è stato detto, il Principe non era emotivamente preparato alla doppia diagnosi di cancro, quella di suo padre Carlo e quella di sua moglie Kate. E lui ha reagito nel modo migliore, come un padre presente e un marito pronto a sostenere la moglie e come un erede al trono consapevole, capace di far fronte al proprio dovere nei confronti della Monarchia che aveva bisogno più che mai di sostegno a causa della malattia del Re.

William in Germania alla partita dell’Inghilterra

A proposito di doveri legati alla Corona, giovedì 20 giugno William ha lasciato Kate e i bambini per andare in Germania a supportare la Nazionale inglese agli Euro 2024. La partita contro la Danimarca è finita 1 a 1. Ma il Principe del Galles ha portato a casa una foto con Federico di Danimarca e sua figlia, la Principessa Isabella. Invece, George è rimasto a casa, forse sarebbe stato troppo impegnativo portare all’estero il figlio.

Per altro William e Federico X sono cugini alla lontana e si sono divertiti un sacco insieme allo stadio, malgrado la sfida in campo.