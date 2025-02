Kate Middleton e William, la foto con bacio per San Valentino. Non lo avevano mai fatto

Fonte: Getty Images Kate Middleton e William

Per la prima volta Kate Middleton e William festeggiano pubblicamente San Valentino e lo fanno condividendo una foto romantica in cui il Principe del Galles bacia la sua Principessa. Non avevano mai osato così tanto, mostrando senza filtri i loro sentimenti. Ma le cose, dopo lo scorso anno, sono cambiante.

Kate Middleton e William celebrano pubblicamente per la prima volta San Valentino

Nella giornata degli innamorati, Kate Middleton e William hanno condiviso sul loro profilo Instagram una foto di coppia molto romantica. L’immagine non è inedita, ma è tratta dal video dello scorso settembre in cui la Principessa del Galles comunicava la fine della chemioterapia.

Nella foto William e Kate sono nel bosco, seduti sull’erba, in un momento di grande intimità. Sono rilassati e sorridenti, le loro mani s’intrecciano, lui la bacia teneramente sulla guancia e lei sorride felice.

William e Kate, la foto del bacio

Si tratta di un istante di vita privata, fuori dai protocolli e dagli schemi di Corte. Infatti, questa immagine non niente di impostato o formale. Al contrario, coglie Will e Kate in un momento di vera intimità e rilassatezza. Lo dimostra anche l’abbigliamento, lei indossa uno chemisier azzurro con le sue sneaker bianche preferite, lui una polo e i calzoncini corti con sneaker azzurre.

Sebbene la foto, all’interno del video, fosse già stata pubblicata, la novità è il modo in cui è stata utilizzata ora. Infatti, è la prima volta dal 2011 che William e Kate festeggiano pubblicamente San Valentino.

Probabilmente questo cambiamento è dovuto all’esperienza della malattia che la Principessa ha vissuto lo scorso anno. Il cancro ha cambiato in tutti i sensi la sua vita e da quando è tornata ai suoi impegni di Corte, in diverse occasioni è stato sottolineato il fatto che ha modificato le sue priorità. Adesso la famiglia viene prima di tutto per Kate, questo vale per i suoi figli e anche per suo marito. Da qui, la voglia di festeggiarsi come coppia nel giorno di San Valentino.

I Principi non hanno commentato l’immagine, se non con un cuoricino. Ma moltissimi loro sostenitori hanno risposto al messaggio social scrivendo: “Buon San Valentino alla mia coppia reale preferita!! ❤️”; “Vero amore ❤️ Re e Regina dei nostri cuori ❤️”; “Buon San Valentino a due persone che amo e ammiro! ❤️❤️”; “La coppia migliore di sempre 💘 Buon San Valentino”; “Buon San Valentino ai più dolci piccioncini ❤️🥰”.

William e Kate hanno quindi ceduto alla tentazione di mostrarsi come una coppia normale, adottando in un certo senso la strategia di Harry e Meghan Markle che hanno sempre puntato a mostrare in pubblico i loro reciproci sentimenti. Ma per quanto riguarda i Principi del Galles, i loro atteggiamento sembra meno costruito e più spontaneo rispetto a Sussex nei confronti dei quali spesso si ha la sensazione che stiano recitando una parte.