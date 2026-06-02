Kate Middleton, le foto false con William la mettono in difficoltà

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IPA Kate Middleton

Le foto false di Kate Middleton e William starebbero invadendo il social, creando non pochi problemi alla Famiglia Reale che avrebbe deciso di correre ai ripari contro le immagini generate con l’Intelligenza Artificiale.

Le foto false di William e Kate Middleton

Secondo un esperto interpellato dal Mirror, la famiglia reale starebbe affrontando un problema molto particolare. Sui social media infatti da diverso tempo sono apparse numerose foto false, create con l’intelligenza artificiale, che ritraggono William e Kate Middleton.

Si tratta di scatti falsi che hanno per protagonisti proprio il principe e la principessa di Galles insieme ai figli. La maggior parte di questi fotogrammi sembrano autentici, tanto da ingannare i fan della Royal Family. L’aspetto più grave? Spesso le immagini false di Kate e William vengono usate per promuovere aziende o prodotti, all’oscuro della famiglia reale.

Jennie Bond, ex corrispondente reale della BBC ed esperta di questioni reali, ha spiegato al Mirror: “Sì, è davvero un problema e sembra impossibile sapere come risolverlo. L’immagine è importante per la monarchia: un tempo detestavano l’idea che contasse, ma oggi sono più esperti di pubbliche relazioni e ammettono che è importante”.

“Sembra una grave violazione della loro privacy, anzi della privacy di chiunque, se vengono condivise foto che sembrano così reali. E, ovviamente, se sei un membro della famiglia reale, verranno condivise in massa. Non sono un esperto di diritto, ma mi sembra che abbiamo bisogno di leggi più severe per proteggere la nostra immagine, e dovremmo tutti stare attenti a non credere a tutto ciò che vediamo sui social media”.

Kate e William dunque starebbero riflettendo su quale strategia scegliere per riuscire a contrastare la diffusione di foto che rischiano di creare confusione e alimentare false notizie.

Le parole di William su Kate Middleton

La Royal Family dunque si prepara a dare battaglia a chi crea e diffonde foto false create con l’intelligenza artificiale. Kate Middleton e William, anche su questo tema, sono più uniti che mai. Il principe e la principessa del Galles d’altronde condividono da sempre battaglie e passioni comuni.

Intervistato da Jamie Theakston e Amanda Holden, William ha parlato con amore ed entusiasmo di Kate e dei suoi impegni, l’ultimo dei quali l’ha portata in Italia. “È stata fantastica – ha detto -. Ha attraversato momenti difficili negli ultimi due anni, ma non vedeva l’ora di partire per questo viaggio, quindi sono felice che sia andato tutto bene. È tornata entusiasta. Passa moltissimo tempo a leggere tutto con attenzione”.

“Kate è una mamma e una moglie straordinaria – ha aggiunto -. La nostra famiglia davvero non ce la farebbe senza di lei”. Nel corso della chiacchierata William ha descritto una famiglia felice e “caotica”, con Charlotte fan di Taylor Swift e Louis particolarmente disordinato, tanto da lasciare ovunque macchie di marmellata.

A fare la differenza, come sempre, è Kate Middleton, pronta a fare da paciere fra i figli, a parlare dei suoi nuovi progetti e a portare la sua energia ovunque.