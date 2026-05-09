Kate Middleton, perché William non la accompagnerà in Italia

Kate Middleton presto sbarcherà in Italia, ma William non sarà con lei: perché ha deciso di non accompagnarla.

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IPA Kate Middleton

Kate Middleton si prepara a visitare l’Italia, ma William non sarà con lei per un motivo ben preciso. Il futuro re infatti resterà in Inghilterra per volere di sua moglie che già da tempo aveva pianificato questo viaggio a cui tiene molto.

Il viaggio di Kate Middleton in Italia

Kate Middleton sarà in Italia mercoledì 13 e giovedì 14 maggio 2026. La principessa del Galles raggiungerà Reggio Emilia per visitare Reggio Children e la realtà del Reggio Emilia Approach. Si tratta di un viaggio molto importante per Kate, che racconta molto del suo carattere e dei suoi obiettivi futuri.

La visita non rappresenta un appuntamento istituzionale ordinaria. L’annuncio della visita di Kate era stato diramato qualche giorno fa da Kensington Palace che aveva parlato di un viaggio che “rappresenta un significativo passo in avanti nel lavoro e nell’espansione globale del Centro per la Prima Infanzia della Royal Foundation”.

Fondato proprio dalla moglie di William nel 2021, The Royal Foundation Centre for Early Childhood è un progetto a cui tiene molto. Si tratta di una piattaforma capace di unire ricerche e politiche legate al futuro dei più piccoli, dalla gravidanza sino ai cinque anni d’età.

La visita ha come scopo quello di portare Kate alla scoperta del Reggio Emilia Approach, un approccio di primissimo piano al livello mondiale. L’obiettivo? Scoprire la comunità educativa e immergersi al suo interno. “La Principessa è impaziente di visitare l’Italia la prossima settimana – ha spiegato il portavoce di Kensington Palace – e di vedere di persona come il Reggio Emilia Approach crei ambienti in cui la natura e le relazioni umane amorevoli si uniscono per sostenere lo sviluppo dei bambini.” È raro che la diplomazia reale usi una parola come “impaziente”.

Non solo, in occasione della sua visita italiana, Kate ha già presentato una guida intitolata Foundations for Life: A Guide to Social and Emotional Development, creata dalla sua organizzazione. Un documento per operatori del settore, educatori, insegnanti e famiglie.

“Ora è il momento di mettere la cura e la connessione al centro di tutto ciò che facciamo e di plasmare un futuro in cui l’amore possa davvero fiorire – ha scritto Kate nell’introduzione -. In un mondo che appare sempre più distratto, frammentato e digitale, dove il ritmo della vita, il rumore e le interruzioni possono essere opprimenti, credo che sia più importante che mai investire in ciò che ci aiuta davvero a prosperare: la connessione umana”.

Perché William non sarà in Italia

Se Kate Middleton non vede l’ora di raggiungere l’Italia, William resterà a casa. Il motivo? Secondo quanto rivelato da Times, sarebbe stata proprio la moglie a chiedergli di rimanere con i figli.

“Ora che si sono lasciati alle spalle l’impegno di educare figli piccoli Kate può viaggiare liberamente – ha raccontato una fonte vicina alla coppia -. William resterà a casa per occuparsi di Louis, Charlotte e George”.

D’altronde Kate e William non hanno mai nascosto la volontà di seguire da vicino i loro figli, nonostante la presenza di tate ed educatrici. Il principe di Galles dunque sarà in Inghilterra per fare le veci di Kate in famiglia, occupandosi di George, Charlotte e Louis.