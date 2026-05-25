Kate Middleton, i look estivi più belli: l’elegante trucco contro il caldo

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IPA Kate Middleton

Ci vuole un’eleganza fuori dal comune per essere chic anche quando il termometro segna temperature estreme. Mantenere l’aplomb nel caldo cocente delle città d’estate è difficile, ma Kate Middleton ci arriva in soccorso. La Principessa, perfetta in ogni stagione, ci insegna i trucchi per sopravvivere all’afa senza rinunciare allo stile: ecco i suoi look estivi più belli, e tutti facilmente replicabili.

Kate Middleton, elegante anche in estate

Si può continuare a vestirsi come una Principessa, nel pieno rispetto del protocollo Reale, pur trovandosi su un’isola caraibica, con il sole a picco e l’umidità che avanza? Certo che sì, basta scegliere il tessuto giusto. Ecco la prima lezione di moda estiva di Kate Middleton: le maniche lunghe e le gonne alle caviglie possono essere utilizzate anche in vacanza, quando la situazione le rende necessarie, purchè si tratti di capi in tessuti naturali e leggeri, che cadano morbidi senza aderire al corpo.

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Il look sfoggiato dalla Principessa nel 2022, in visita ai Caraibi assieme al marito il Principe William, è un esempio perfetto. In quell’occasione Kate scelse un delizioso abito rosa con fantasia zebrata. Una creazione di rayon firmata Rixo e caratterizzata da una larga fascia a segnare il punto vita e una giocosa gonna svolazzante. Il vestito perfetto per una cerimonia estiva, da alleggerire con un paio di comode espadrillas ai piedi e grandi occhiali da sole tartarugati.

Il prendisole vintage

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Se l’abito rosa è perfetto per le occasioni formali, per i momenti di puro svago la Principessa sceglie il vintage. È in stile Anni ’50 il coloratissimo prendisole sfoggiato da Kate ai Caraibi, a righe rosse e blu ornate da una stampa floreale. Comodo anche per ballare a piedi nudi sulla spiaggia grazie alla gonna morbida e svasata, seppur la futura Regina abbia preferito abbinarvi delle classiche décolleté con cinturino alla caviglia che, così come i pendenti di perle alle orecchie, rappresentano il perfetto mix tra eleganza e divertimento.

Gonna lunga e tacchi bassi

Gonna lunga e tacchi bassi: è il look perfetto per l’estate, così come dimostrato da Kate Middleton nel suo recente viaggio in Italia. Ospite di una scuola materna di Reggio Emilia, la Principessa inglese era splendida in total white. La lunga gonna a pieghe rappresenta il giusto equilibrio tra praticità ed eleganza ed è formale ma non troppo abbinata a una classica t-shirt.

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Ma il punto forte dell’outfit sono le calzature. È difficile scegliere le scarpe adatte quando i gradi superano i 30, perché i sandali a volte sono fin troppo rilassati ma di indossare i tacchi chi ne ha voglia… La soluzione suggerita dalla stilosa Principessa sono un paio di ballerine senza tallone, con il tacco basso e la punta sfilata. Raffinate come delle décolleté ma comode (quasi) come delle scarpe da tennis.

Con le righe non si sbaglia mai

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Infine, uno dei grandi classici delle estati reali: le righe. Come fosse pronta per salpare verso un’avventura via mare, Kate indossa spesso e volentieri maglioncini in stile nautico – ne porta uno anche nella bella foto condivisa sui social in occasione del 15esimo anniversario di matrimonio con William. L’abbinamento perfetto è con il bianco, di jeans o short, meglio ancora se arricchiti da preziosi bottoni dorati. Ai piedi, in questo caso, sono concesse persino le sneakers.