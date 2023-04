“Le Iene”, Belen non conduce da sola: chi le ha rubato la scena

Fonte: IPA Venezia 79, Federica Panicucci in bianco e con lo strascico: il look da “sposa”

Questa edizione de Le Iene è certamente all’insegna delle sorprese: dopo l’addio di Teo Mammucari, e l’assenza misteriosa (per una puntata) di Belen Rodriguez, sono tanti i volti famosi che si stanno avvicendando sul palco del programma targato Italia 1. Dopo l’inaspettata parentesi di Claudio Santamaria, è la volta di un nome molto noto agli spettatori delle reti Mediaset, che, nella puntata del 4 aprile, ha letteralmente rubato la scena a Belen, complice un look audace davvero inaspettato: Federica Panicucci.

“Le Iene”, Belen non è sola: arriva Federica Panicucci

Look audace, composto da maxi giacca di velluto con revers brillantinati, reggiseno a balconcino in vista, tacco a spillo nero, trucco deciso: Federica Panicucci sa come prendersi la scena, oscurando persino la padrona di casa, Belen Rodriguez, pur sempre bellissima, fasciata in un abito bianco firmato Philosophy.

La conduttrice de Le Iene, infatti, questa sera non è sola sul palco: con lei il volto di Canale 5 che, tra gambe in vista e lunga coda di cavallo, sembra quasi essere tornata ai tempi del Festivalbar, quando era la regina indiscussa dell’estate. Federica Panicucci, infatti, sa adattare il suo look ad ogni programma, reinventandosi e lasciando il pubblico a bocca aperta, come in questo caso.

E la chimica tra le due c’è: ridono, si divertono, accennano persino una coreografia insieme, Belen e Federica sanno come conquistare i telespettatori, e seppure la Panicucci non tornerà nelle prossime puntate, non sarebbe affatto sbagliato prenderla in considerazione più avanti. Intanto, la conduttrice di Mattino Cinque News, è pronta per un nuovo show in prime time su Italia 1, Back To School, al via il 5 aprile.

“Mercoledì prossimo tornerò in prima serata su Italia 1 – ha scritto la Panicucci su Instagram, postando una foto ricordo del passato – la rete che mi ha lanciato nel 1992 con il Festivalbar! Che gioia, vi aspetto con Back To School e i primi sei ripetenti”. L’ultimo colpo da maestra a Le Iene? Rispondere a tono ai tweet cattivi sul suo conto.

Il dopo Teo Mammucari: cosa succede a Le Iene

Iena per una notte: Federica Panicucci è salita sul palco dello show più seguito su Italia 1, per affiancare Belen Rodriguez. Il motivo principale è lanciare la nuova edizione di Back to School, che la vede al timone, ma non solo. Da un po’, dopo l’abbandono di Teo Mammucari, la rete sta testando vari volti per dare nuova linfa al programma.

Belen Rodriguez è tornata in onda il 28 marzo, dopo l’assenza inaspettata della settimana precedente, al comando de Le Iene: al suo posto avevamo trovato qualcuno di davvero insolito, l’attore Claudio Santamaria, che ha fatto le veci del padrone di casa. Questa sera abbiamo visto Federica Panicucci, e nelle prossime puntate è molto probabile che saranno altri i volti noti a fiancheggiare la Rodriguez. Forse perché Max Angioni, promosso da iena a co-conduttore, pare non stia dando i frutti sperati. Lo scossone dato da Mammucari sta costringendo Mediaset a fare i conti con una assenza pesante, alla quale deve trovare una soluzione prima della prossima edizione del programma d’inchiesta più amato (e discusso) della tv.