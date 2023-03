“Le Iene”, Belen torna in studio: il vero motivo della sua assenza

Fonte: IPA Belen Rodriguez torna a "Le Iene"

L’assenza di Belen Rodriguez a Le Iene la scorsa settimana aveva allarmato i suoi fan. Al suo posto si era presentato in studio, facendo le sue veci, l’attore Claudio Santamaria, che ha poi tenuto un monologo all’interno dello studio del celebre programma d’inchiesta di Mediaset.

Molti hanno provato a indagare sulla vicenda, contattando in privato la conduttrice argentina, come lei stessa ha confermato, ma lei ha preferito restare per un po’ in silenzio. La spiegazione è però giunta stasera, nella nuova puntata del 21 marzo, proprio dalla bocca della diretta interessata, nuovamente alla guida dello show.

Le Iene, torna Belen e spiega la sua assenza

Belen Rodriguez è tornata a Le Iene, per la gioia dei suoi tantissimi fan. Nell’introduzione del programma, prima del lancio del servizio iniziale, la presentatrice argentina non poteva di certo esimersi dal parlare brevemente di quanto accaduto.

Qualcuno si è accorto della sua assenza, ha detto sorridendo, preoccupandosi e arrivando a contattarla. Claudio Santamaria aveva sottolineato come non stesse benissimo, il che ha mandato più di un suo follower in allarme.

Non è infatti la prima volta che si parla di un certo malessere per Belen, colpita a dicembre 2022 da una brutta influenza, insieme con sua figlia Luna Marì. Alcune settimane fa, invece, aveva sottolineato d’aver allertato i suoi compagni d’avventura a Le Iene, pronti a prendere il suo posto tra un servizio e l’altro, non essendo al meglio.

Il sospetto che ci sia qualcosa di non detto è vivo ma per il momento ecco la spiegazione di Belen: “Ora sto bene ma ho avuto bisogno di fermarmi per qualche giorno, resettando la macchina e facendo il tagliando (ride, ndr). Perché in fondo è una macchina di una certa età (38 anni, ndr)”.

Molti fan hanno subito pensato che Belen Rodriguez fosse incinta del terzo figlio. La showgirl è ormai abituata alle costanti voci su sue possibili gravidanze, e forse anche per questo ha optato per un outfit che mettesse in mostra il suo addome in questa puntata de Le Iene.

Il motivo di tale supposizione è da rintracciare nei ripetuti stati di malessere degli ultimi mesi, per alcuni segno delle prime fasi della dolce attesa. Tutto lascia pensare, invece, che abbia semplicemente deciso di staccare un po’ la spina. Se ciò sia dovuto a problematiche o splendide notizie, sarà lei a rivelarlo con i suoi tempi.

Belen e Stefano De Martino, una foto contro la crisi

Se le voci in merito a una possibile gravidanza di Belen Rodriguez sono frequenti, quelle inerenti una possibile nuova crisi con Stefano De Martino sono quasi all’ordine del giorno.

L’assenza improvvisa a Le Iene ha anche fatto ipotizzare che la presentatrice non stesse vivendo un bel momento tra le mura di casa. Perché Belen e Stefano non si mostrano più insieme sui social? In tanti se lo sono chiesti con insistenza.

La foto che la bella argentina ha pubblicato giorni fa, da sola in compagnia dei suoi due figli, Santiago, 10 anni, e Luna Marì, quasi due anni, non ha fatto che alimentare questa sorta di psicosi da gossip.

Qualcuno ha voluto vedere in questo la volontà di ritagliare fuori dal quadretto famigliare proprio il ballerino e conduttore. Pare che in passato, al tempo della loro prima relazione, la grande attenzione di stampa e pubblico abbia rappresentato parte del problema alla base della separazione.

Oggi entrambi hanno molta più esperienza e in circostanze del genere giocano d’anticipo. Stefano De Martino ha così ben pensato di pubblicare uno screenshot di una videochiamata con la sua Belen, taggandola con tanto di cuore. Un modo per rassicurare i fan in ansia e tenere lontani gli amanti del dolore altrui: va tutto bene in famiglia.