Belen su Instagram: “Mi amo”. La verità su Stefano De Martino

Fonte: IPA Da Belen a Michelle, quando gli ex sono impossibili da dimenticare

Sono ore di grande preoccupazione per i fan di Belen Rodriguez, che ancora non ha chiarito le ragioni della sua assenza da Le Iene nella puntata del 14 marzo. La showgirl non ha infatti preso parte alla trasmissione, evento rarissimo dal momento che conduce anche quando non è in forma, lasciando spazio all’attore Claudio Santamaria (che se l’è cavata egregiamente).

L’assenza da Instagram, che aveva insospettito il pubblico, si è interrotta ma con una serie di post misteriosi che non hanno fatto altro che alimentare una serie di ipotesi a oggi non confermate dalla diretta interessata. E, tra chi fantastica sulla possibilità di una gravidanza, c’è anche chi sospetta che il suo matrimonio con Stefano De Martino stia vivendo una nuova crisi. Vediamo cos’è accaduto davvero.

Belen, la verità su Stefano De Martino

Sono tornati insieme all’inizio del 2022, dopo essersi separati per la seconda volta, con la chiara volontà di tenere lontano il loro amore dal clamore troppo sfacciato dei riflettori. Un desiderio preciso, attraverso il quale hanno voluto proteggere il sentimento che avevano riscoperto e salvaguardare la famiglia da una nuova ondata di inutili pettegolezzi.

Il loro segreto non è durato però molto. Il costante assedio dei paparazzi non ha infatti permesso loro di custodire l’amore che li aveva di nuovo coinvolti, costringendoli quasi a uscire allo scoperto per mettere a tacere le voci e tornare a vivere serenamente alla luce del sole. Un equilibrio fragile come cristallo, il loro, che si basa però sulla solidità di una grande famiglia nella quale non mancano i riferimenti. A cominciare dai genitori di lei, Veronica Cozzani e Gustavo, che fanno ormai parte della loro quotidianità.

L’assenza di Belen Rodriguez è quindi dipesa da una nuova crisi con Stefano De Martino? Sembra proprio di no. A darne una precisa smentita è stata proprio lei attraverso il suo profilo Instagram, attraverso una story nella quale porta testimonianza di una videochiamata proprio con suo marito, impegnato in teatro con Meglio Stasera. Quasi one man show e quindi assente dalle grandi riunioni di famiglia.

Il desiderio del terzo figlio

È comunque certo che Belen si stia prendendo del tempo per se stessa, proprio come dimostra uno degli ultimi post su Instagram della showgirl argentina. “Mi amo”, ha scritto a corredo di una foto nella quale compare con gli occhi chiusi e che ha fatto seguire a un’altra serie di pubblicazioni che hanno una sola protagonista: se stessa.

La speranza di alcuni è che possa essere in attesa del terzo figlio, desiderio che non ha mai respinto nonostante dopo la nascita di Luna Marì avesse espresso la volontà di fermarsi, ma niente – stavolta – porta indizi su una possibile gravidanza. A sciogliere tutti i dubbi potrebbe comunque essere il suo ritorno alla conduzione de Le Iene, che ha lasciato momentaneamente per una sola puntata. Una scelta che ha però messo in allarme il pubblico, abituato a vederla lavorare anche nelle situazioni più difficili. Per il momento, la certezza è solo una: con Stefano De Martino, l’amore procede a gonfie vele.