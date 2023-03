“Le Iene”, Belen assente: perché è stata sostituita da Claudio Santamaria

La puntata de Le Iene di martedì 14 marzo non è iniziata come al solito, ovvero con l’ingresso di Belen Rodriguez. La padrona di casa non si è fatta vedere e al suo posto il pubblico in studio ha riservato il proprio calore per Claudio Santamaria.

Il celebre attore ha subito ironizzato sulla propria presenza, di certo insolita, spiegando come la produzione lo abbia acciuffato mentre passava di lì per caso. Risate a parte, ha poi spiegato il motivo dell’assenza della collega.

Le Iene, Claudio Santamaria al posto di Belen

Belen Rodriguez sostituita alla conduzione de Le Iene, ma soltanto per una puntata. Nessun cambio di rotta radicale per il programma d’inchiesta, come avvenuto con Teo Mammucari. La showgirl, conduttrice e attrice argentina resta infatti salda al proprio posto, ma stavolta ha dovuto prendersi una pausa a causa delle sue condizioni di salute.

Al suo posto non una iena come le altre, di quelle alle quali siamo ormai abituati. Claudio Santamaria ha avuto la meglio su Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Una scelta che il pubblico pare aver apprezzato, considerando il caloroso applauso tributato all’attore.

Questi ha poi spiegato il motivo dell’assenza di Belen Rodriguez: “I più attenti di voi avranno notato che non sono Belen Rodriguez e che lei non è qui accanto a me. C’è un motivo. Belen non è stata bene e ci sta guardando da casa. Le mandiamo un abbraccio”.

Le Iene, come sta Belen

Non è la prima volta che Belen Rodriguez accusa una condizione di salute non eccellente. Di recente, infatti, la conduttrice argentina aveva spiegato in diretta a Le Iene come non stesse particolarmente bene. Aveva anche allertato produzione e colleghi, pronti a prendere il suo posto nel caso in cui non fosse stata in grado di tornare al centro dello studio dopo un servizio.

Non si hanno informazioni sullo stato di salute di Belen, che ha preferito staccare del tutto la spina. Non vi è infatti traccia di lei sui social da molte ore. Su Instagram non ha dato alcun avviso ai propri fan, stupiti dalla sostituzione.

Per il momento non si ha una versione ufficiale, ma tutto lascia pensare a qualcosa di decisamente non grave. Claudio Santamaria non ha fatto alcun accenno a una sostituzione prolungata e nessuno si aspetta di non rivedere la solita padrona di casa la prossima settimana.

Considerando quanto già detto, ovvero che Belen aveva dato i primi segnali di affaticamento, quanto meno, a gennaio di quest’anno, il pensiero va a uno stato di stress o, in generale, malessere fisico ignorato per un po’ in funzione dei tanti impegni.

Non è da escludere, infine, che la sua assenza dipenda unicamente da un’influenza passeggera, anche se debilitante. Le era già successo a metà dicembre dello scorso anno, svelando di star male proprio come la sua figlioletta Luna Marì.

Allora, però, aveva avvisato in tempo i fan su Instagram, svelando la sua assenza alla conduzione. I suoi follower ora attendono con ansia una storia che possa mettere a tacere qualsiasi indiscrezione.