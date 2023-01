Teo Mammucari fuori da “Le Iene”: il vero motivo oltre la lite

Le prime indiscrezioni sulla presunta sostituzione di Teo Mammucari a Le Iene erano iniziate a circolare a dicembre: a condividerle Giuseppe Candela nella rubrica A lume di Candela per Dagospia. A gennaio, infatti, Teo Mammucari e Belen Rodriguez avrebbero ripreso la conduzione de Le Iene, con qualche riserva. Poi, il 24 gennaio, la conduttrice è stata presente da sola, fino al comunicato ufficiale in cui è stata annunciata la fine della conduzione di Mammucari. Ma cos’è successo davvero? Si parla di liti, e persino di un video condiviso sui social.

Teo Mammucari a Le Iene: perché è andato via

Le Iene è uno degli show più seguiti in televisione, un vero e proprio punto di riferimento per Italia 1. Nel tempo si sono susseguiti diversi conduttori e inviati, fino all’arrivo della coppia Belen Rodriguez e Teo Mammucari, che non ha convinto pienamente, nonostante il toccante monologo del conduttore sui figli e sui padri separati. Ma non è questo il punto: da quando è stato condiviso il comunicato ufficiale sul conduttore, ci si chiede il motivo per cui si è resa un’azione tanto drastica.

A fare chiarezza è Fanpage: citando fonti vicine al programma, infatti, pare che tutto sarebbe scaturito da un video sui social, condiviso da Mammucari. Il servizio in questione, girato dal conduttore, è stato anticipato tramite qualche stories su Instagram. Tuttavia, il patron del programma, Davide Parenti, non avrebbe apprezzato il gesto di Mammucari, e così è scaturita la lite di cui si sta tanto discutendo.

Perché Teo Mammucari e Davide Parenti hanno litigato

Davide Parenti, ideatore storico del programma, avrebbe litigato con Teo Mammucari, stando a quanto condiviso da Dagospia. “A Cologno gira voce di una lite clamorosa tra il conduttore e l’ideatore dello show, Davide Parenti”. E a chiarire la situazione, in seguito, ci ha pensato il quotidiano La Stampa, che ha contattato Davide Parenti. La risposta è stata piuttosto diretta: “Non voglio nuocere a nessuno e sto zitto”.

Il comunicato ufficiale

Il 24 gennaio Belen Rodriguez ha condotto da sola: l’assenza di Teo Mammucari si è fatta sentire. La discussione tra il conduttore e l’ideatore si è protratta tanto da costringere Mammucari ad abbandonare lo studio proprio a pochi minuti dall’inizio della registrazione.

Poi, il comunicato ufficiale: “Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida de Le Iene con Belen Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia 1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento. La conduzione delle prossime puntate delle Iene sarà affidata all’attuale ospite fisso Max Angioni che, con un graduale cambiamento di ruolo, affiancherà Belen alla guida. Mediaset ringrazia Mammucari per il contributo assicurato negli anni a uno dei programmi più noti e di successo della tv italiana”.

Le Iene, chi sostituisce Teo Mammucari

Ad affiancare Belen Rodriguez ci sarà dunque Max Angioni, che nel comunicato ufficiale è stato supportato dalla Rete. Un cambio di rotta che, alla fine, era già stato annunciato, ancor prima dell’effettiva lite. “Nei corridoi di Cologno Monzese, qualcuno ipotizzava cambiamenti improvvisi”. Alla fine, ci sono stati davvero: Mammucari è in ogni caso stato riconfermato a Tu Sì Que Vales, e si prospetta un programma su Italia 1, di cui però non si conoscono i dettagli.