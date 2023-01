“Le Iene”, Belen conduce da sola. Perché Teo Mammucari è assente

Fonte: Ansa Belen Rodriguez

Torna il consueto appuntamento del martedì sera con Le Iene ma, a differenza delle precedenti puntate, con una defezione importante. Al fianco dell’immancabile Belen Rodriguez, infatti, spicca e fa rumore l’assenza di Teo Mammucari. La coppia è ormai inossidabile alla conduzione del programma di Italia1, eppure questa sera il conduttore ha dato forfait. Come riporta TvBlog, non ci sarebbero problemi di salute all’origine dell’assenza e, per questo, le ipotesi in ballo sono molteplici: scopriamo quali.

“Le Iene”, Teo Mammucari assente in puntata: le ipotesi

Il conduttore, che è sempre stato presente in questa stagione, questa sera ha dato forfait lasciando così la collega alla conduzione in solitaria. Il motivo al momento non è noto, ma alcuni dettagli su questa rumorosa assenza sono stati rivelati da TvBlog. Il sito rivela infatti che, “secondo voci che circolano con una certa insistenza Teo Mammucari non è della partita stasera per motivazioni, si mormora, che -fortunatamente- non sono legate al suo stato di salute. Il conduttore romano insomma sta bene”.

Accantonata l’ipotesi problemi di salute, restano in ballo altre strade, come una possibile clamorosa rottura tra il conduttore e la trasmissione. “Che ci siano stati degli attriti fra Teo Mammucari e il programma di Italia 1?” si chiede il sito.

Il forfait di Teo Mammucari e l’outfit di Belen Rodriguez

L’assenza di Teo Mammucari a Le Iene, dunque, è destinata a far discutere. Non è al momento chiaro perché abbia dato forfait nella puntata di questa sera ma, come rivela TvBlog, potrebbe anche trattarsi di una trovata televisiva. Il format di Italia1, infatti, da qualche settimana sta facendo i conti con l’agguerrita concorrenza di Boomerissima, il nuovo show di successo di Alessia Marcuzzi in onda ogni martedì sera su Rai2.

La defezione del conduttore, dunque, potrebbe essere una trovata per dare maggior visibilità a Le Iene e, si legge, “per accendere maggiore attenzione al programma in vista dei due appuntamenti che andranno in onda nella settimana sanremese”. Al momento si tratta soltanto di ipotesi e il condizionale è d’obbligo, in attesa di ulteriori delucidazioni su quanto accaduto a Teo Mammucari.

E così tocca a Belen Rodriguez prendere le redini (questa volta in solitaria) de Le Iene. La showgirl, oltre alle affermati doti da conduttrice, di puntata in puntata attrae l’attenzione su di sé anche per i meravigliosi outfit sfoggiati in studio. Questa sera, in particolare, ha optato per un lungo abito rosa, con disegnate sopra tante rose rosse. Una scelta dal sapore “floreale”, impreziosita da un oblò strategico a lasciarle la pancia scoperta. Una scelta azzeccatissima e che richiama i meravigliosi colori e profumi della rosa, la regina dei nostri giardini.