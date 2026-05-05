La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e la gaffe su I Cesaroni: “Dopo di noi tutti a letto!”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Gerry Scotti

La Ruota della Fortuna non lascia mai il suo pubblico, anche di lunedì: una nuova puntata con i siparietti di Gerry Scotti e Samira Lui, che sanno sempre strappare qualche risata al loro affezionato pubblico. Il 4 maggio è tornata a giocare la campionessa Deborah, imprenditrice di Villafranca Piemontese, che in quattro giorni ha vinto ben 175.500 euro. Insieme a lei Erika di Sacile, biologa nutrizionista, e Riccardo di San Fermo della Battaglia, che lavora in una scuola di restauro a Milano.

Gerry Scotti, la gaffe sulla seconda serata

La partita del 4 maggio inizia come sempre con il “Giramondo”: a indovinare la prima frase misteriosa è Erika, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Si passa al round dedicato a “Il Regno degli Animali”: ancora una volta la fortuna è dalla parte della biologa nutrizionista di Sacile, che dà la soluzione salendo a 2.700 euro. La serata continua come sempre con il “Round Musicale”, a tema “Rolling Stones”: le antenne di Erika continuano a essere ben drizzate perché è lei a dare ancora la risposta esatta, arrivando a 3.700 euro.

Tutto può ancora cambiare con il “Round Jackpot”: torna come sempre il maialino, che come ricorda Gerry Scotti questa sera fa particolarmente gola: “Ieri sera voleva fare il furbo, voleva andare ad Acapulco per una vacanza in Messico, l’ho convinto a restare perché la cifra è bellissima, 153.600 euro“. Niente da fare per la biologa, che indovina la soluzione senza però beccare lo spicchio del jackpot: si accontenta della vincita di 2.500 euro, che la fa finire in testa con 6.200 euro.

È la volta del match “Se la sai raddoppi”, la manche dedicata ai libri, dal titolo “Enciclopedia dello Sport: Le Olimpiadi”: questa volta è Deborah a indovinare, guadagnando 1.900 euro. Purtroppo non riesce a raddoppiare, anche se con il “Round Express” riesce a incrementare il suo bottino fino a 6.600 euro, mossa che le permette di superare gli sfidanti.

Si prosegue con il round del “Mistero”: per la prima volta nel corso della serata vince la manche Riccardo, che guadagna 3.500 euro. La partita procede con il “Triplete” dal titolo “Vita notturna”. A quel punto Gerry si lascia andare a battuta che fa discutere, soprattutto in un momento in cui infiamma il dibattito sull’inizio dei programmi della prima serata, sempre più posticipati a favore degli show dell’access prime time.

“Una volta! Adesso si va a letto dopo La Ruota. Io stesso alle 10.10 sono già a letto, com’è cambiata la vita”, afferma il conduttore con una certa leggerezza.

La sorte ribalta il risultato: Riccardo diventa il campione

Alla fine della manche la partita è aperta: Erika è in vantaggio con 8.200 euro, segue Deborah a 7.600 euro, chiude Riccardo a 3.500 euro. Ma è “L’Ultimo Round” a ribaltare il risultato: a dare l’ultima soluzione è proprio Riccardo, che dando la soluzione diventa Campione con 10.100 euro.

Come sempre con “La Ruota delle Meraviglie”, il neo campione potrebbe incrementare il suo tesoretto, ma non viene baciato dalla fortuna. Non riesce a dare nessuna riposta, ritrovandosi con tre buste rosse.

Dopo la busta numero 1, dove ci sono 5 mila euro, e numero 2 che ne contiene 15 mila, Gerry si rivolge alla madre del concorrente: “Vorrei tanto non mostrarti questa busta, potrebbe non dormire stanotte, fagli bere un goccio di camomilla, qualcosa, perché nella busta numero 3 ci sono 200 mila euro“.