La Ruota della Fortuna, commozione per la nuova campionessa ma il finale non conquista

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Gerry Scotti

Come ogni sera, anche martedì 14 aprile è andata in onda una nuova puntata dell’access prime time che sembra ormai aver definitivamente conquistato il palinsesto televisivo, ovvero La Ruota della Fortuna. Come sempre Gerry Scotti è tornato su Canale5 con il celebre game show affiancato come da tradizione dalla bellissima Samira Lui.

A introdurre la nuova puntata ci hanno pensato i Fortuna Five che, questa volta, hanno anche festeggiato uno dei loro protagonisti, il batterista Fornaciari: “Festeggiamo insieme il compleanno di Diego Fornaciari, non si dice l’età di un’artista, vi dico solo che è il più giovane della band, con i suoi 62 anni” ha esclamato infatti Gerry con la consueta ironia.

A contendersi il titolo e i premi della serata ci sono invece la campionessa in carica, Stefania di Bussolengo, sfidata da Ilaria di Figline Valdarno, designer nelle calzature, e Giuseppe, portalettere della provincia di Palermo.

La Ruota della Fortuna, cos’è successo durante la puntata

La puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda il 14 aprile ha regalato come sempre al pubblico una serata all’insegna del divertimento e delle emozioni, guidato dalla consueta simpatia ed energia di Gerry Scotti che ha saputo condurre il quiz con la verve che lo contraddistingue, mentre Samira Lui ha illuminato lo studio con uno splendido abito blu elettrico e la sua consueta eleganza.

La gara però non aspetta e le manche di susseguono una dopo l’altra: si parte come sempre con “Il Giramondo” questa volta dedicato alla parola Kuduro, tipica dell’Angola, che significa “musica energica dal ritmo veloce”. Ad indovinare è la sfidante Ilaria che conquista i primi 1.000 euro iniziando la partita con il piede giusto.

Si procede con “Il Regno degli Animali” a tema Il pesce luna, indovinato ancora una volta da Ilaria, poi si passa al “Round Musicale”, dal titolo Michele Zarrillo, ed è ancora la sfidante a indovinare, incrementando così il suo vantaggio, ma nel “Round Jackpot”, arrivato alla cifra record di 92.300 euro, ci pensa Giuseppe a indovinare anche se il concorrente sceglie di non correre rischi e dà la soluzione senza conquistare l’ambito maialino.

La gara prosegue spedita con la manche “Se la sai raddoppi”, questa volta dedicata ai libri e al celebre Cyrano de Bergerac, frase indovinata ancora da Ilaria, mentre nel “Round Mistero”, dal titolo Mistero nello spazio, a dare la risposta esatta è la campionessa, che finalmente sembra essere entrata in gioco.

Si passa dunque al “Round Express” e a dare la soluzione anche stavolta è la campionessa Stefania che arriva così, un po’ a sorpresa, a 16.900 euro, balzando in testa, complici anche alcuni bancarotta che hanno azzerato la vincita degli sfidanti.

Arriva dunque una delle manche più interessanti, il “Triplete”, come sempre utile a ribaltare gli equilibri, ma a guidare la gara c’è ancora Stefania con 17.900 euro, seguita da Ilaria a 9.600 euro e Giuseppe a 1.000 euro. Con queste cifre si arriva dunque a “L’Ultimo Round” che stabilirà chi conquisterà il titolo. A dare la risposta esatta è Ilaria che conquista così una cifra consistente, ben 50.200 euro, che le fanno conquistare il titolo di campionessa della serata facendola commuovere per l’emozione.

La Ruota delle Meraviglie, Ilaria vince ma senza fuochi d’artificio

La nuova campionessa della puntata, Ilaria, arriva dunque a “La Ruota delle Meraviglie” e riesce ad indovinare solo due delle tre frasi dal tema Leone. La concorrente infatti sbaglia solo l’ultima, ma conquista comunque due buste verdi. Gerry Scotti a questo punto le mostra subito il contenuto dell’unica busta rossa dove ci sono 10 mila euro. La ragazza chiede dunque di aprire la busta numero 1, dove si trovano 20 mila euro, e decide di accettare, arrivando così alla considerevole cifra di 70.200 euro vinti.

Prima di aprire l’altra busta verde però, Scotti sembra suggerire un finale amaro, facendo riferimento alla celebre frase del Re Leone “Si può accontentare di poco il Re?”, ma la concorrente risponde convinta: “Secondo me sì,è un Re, deve essere abituato a essere modesto” dice con saggezza e Scotti lo conferma visto che, nell’altra busta, ci sono solo 5 mila euro.