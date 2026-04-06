La Ruota della Fortuna, Samira Lui mozzafiato. Ma la campionessa stupisce tutti: “Un segno del destino”

Nel giorno di Pasqua "La Ruota della Fortuna" ha tenuto compagnia al pubblico: per la serata Samira Lui ha sfoggiato un look mozzafiato

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IPA Samira Lui

La Ruota della Fortuna non si ferma neanche nel giorno di Pasqua: Gerry Scotti è tornato in onda con una nuova puntata della domenica, tenendo compagnia al pubblico in questo giorno di festa. A rendere speciale la serata una delle protagoniste del gioco, che ha stupito tutti con la sua vittoria quasi “predestinata”.

La Ruota della Fortuna, Samira Lui e il look nero mozzafiato

Come ogni sera, La Ruota della Fortuna è tornata in onda per tenere compagnia agli spettatori. E anche nel giorno di Pasqua Gerry Scotti ha accolto nel suo studio i concorrenti che si sono sfidati per aggiudicarsi il titolo di vincitore. Francesca Di Napoli, campionessa in carica, ha già vinto 35.800 euro: a gareggiare con lei Douglas, agente di polizia di Carini (Palermo) con origini brasiliane, e Pasqua di Bari, pensionata che ha deciso di partecipare alla puntata del 5 aprile con felicità, senza sapere che il suo nome le avrebbe portato tanta fortuna.

Subito dopo la presentazione dei concorrenti è il turno di Samira Lui: sempre bellissima, in questo giorno di festa è ancora più affascinante. Per la serata ha scelto infatti un abito longuette nero. La parte superiore, con scollo all’americana, è in pizzo tempestato di paillette, mentre la gonna, aderentissima, accompagnava la sua figura slanciata. Un look mozzafiato per un appuntamento speciale, che per i concorrenti è partito subito col botto.

La prima manche viene vinta dalla campionessa Francesca, che si aggiudica in un colpo solo 5.300 euro, ottenendo un discreto vantaggio rispetto agli avversari. Ma la fortuna non è dalla sua parte: il “Round musicale”, non parte bene visto che finisce subito in bancarotta perdendo quanto guadagnato finora. Una sorte simile spetta anche a Douglas, che era a zero, e anche a Pasqua: tutti e tre i concorrenti rimangono senza un euro, ma è l’agente di polizia a guadagnarsi la vittoria, conquistando 4.800 euro.

È poi il turno del “Round Jackpot”, con un maialino ricchissimo, ben 62.400 euro. A indovinare la frase è Pasquita, che guadagna 3.600 euro, mentre il maialino va a dormire a 64.800 euro.

Pasqua vince la partita: “Un segno del destino”

Anche nella serata di Pasqua non manca l’appuntamento con la manche “Se la sai raddoppi”, dedicata ai libri, questa volta incentrata su I viaggi di Gulliver. A dare la soluzione è di nuovo Pasquita, che guadagna 4.100 euro, cifra che può raddoppiare indovinando il secondo tabellone sullo stesso tema. La concorrente riesce a raggiungere l’obiettivo, aggiudicandosi un buon vantaggio sui suoi sfidanti grazie alla cifra di 11.800 euro.

Si prosegue con il round “Mistero”, che però non si rivela molto fortunato per Douglas, che nel giro becca la “bancarotta”. Si aggiudica la vittoria Francesca, che guadagna 1.000 euro indovinando il tabellone con sole due lettere presenti. “Mi irrito quando i concorrenti aspettano fino alla fine, ci vuole coraggio! Brava!”, si complimenta Gerry Scotti.

Il “Round Express” si rivela fortunato per Pasqua, che dando la risposta esatta sale 12.800 euro. E accresce così il suo vantaggio sugli altri concorrenti: la campionessa in carica è ferma a 1.000 euro, mentre Douglas non ha niente in tasca. Il “Triplete” potrebbe cambiare le sorti del gioco, ma nessuno riesce a superare Pasqua: “L’Ultimo Round” vede Francesca conquistare 8.000 euro, ma non è sufficiente a scalzare la sua sfidante.

“La campionessa di Pasqua si chiama Pasqua. È un segno del destino“, dice il conduttore. Nella fase finale della partita la concorrente ha possibilità di incrementare il suo bottino con “La Ruota delle meraviglie”, dove si trova ad avere a che fare con un tabellone composto da tre frasi dal titolo “Uovo”.

La fortuna però non è dalla sua parte: Pasqua non riesce a indovinarne nemmeno una, si ritrova così con tre buste rosse. Si parte mostrando la busta numero 3, che contiene 10 mila euro, si prosegue con la numero 2, dove si trovano 20 mila euro: “Ti abbiamo tante gioie oggi, un dispiacere te lo devo dire, nella busta numero 1 c’erano 200 mila euro”.