La Ruota della Fortuna, si accende la sfida tra Gerry Scotti e Samira Lui

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Samira Lui

Anche nella giornata di Pasquetta i telespettatori hanno potuto contare sulla consueta compagnia di Gerry Scotti: come ogni sera, anche lunedì 6 aprile il conduttore è tornato su Canale5 con l’imperdibile appuntamento de La Ruota della Fortuna, affiancato come da tradizione dalla splendida Samira Lui.

A dare il là alla puntata è come sempre la band dei Fortuna Five, mentre ad occupare il posto della campionessa c’è ancora la signora Pasqua che ha vinto proprio la puntata del 5 aprile. La concorrente, scherzando con Gerry, accetta per l’occasione di farsi chiamare Pasquetta, anche se il suo soprannome è Pasquita.

A sfidarla ci sono due giovani ragazzi: Mattia, addetto marketing di Aprilia, e Giovanni, junior designer della provincia di Parma.

La Ruota della Fortuna, cos’è successo durante la puntata

La puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda il 6 aprile, nel pieno dell’atmosfera leggera di Pasquetta, ha regalato al pubblico molto più di un semplice quiz televisivo. Tra momenti divertenti, siparietti inaspettati e un finale amaro, lo show condotto da Gerry Scotti si è trasformato in un piccolo concentrato di emozioni.

Fin dalle prime battute il clima in studio è stato quello delle grandi occasioni: a tenere banco, come sempre, è stata la complicità ormai rodata tra Gerry e Samira Lui, sempre più protagonista. La co-conduttrice infatti ha esordito ad un certo punto dicendo: “Ieri abbiamo aperto l’uovo, l’abbiamo mangiato, ma la sorpresa non c’è, non l’ho vista”, ma Gerry le risponde subito: “L’ho tenuta io, è uno strumentino, con un principio simile al fischietto, si chiama kazoo, io ne sono maestro” e si mette a suonare con un risultato non dei migliori. A quel punto ovviamente prende il sopravvento Samira che inizia a suonare il suo amato flauto, ma Scotti non si arrende “Ho capito perché si chiama Kazoo. Eppure io lo vedo suonare dai ragazzi per strada” ribatte con la consueta ironia.

La Ruota della Fortuna, Pasqua protagonista incalzata da Mattia

La gara però non può aspettare e le manche si susseguono una dopo l’altra: prima il Giramondo, dedicato alla parola “Kula” tipica della Papua Nuova Guinea, indovinato dalla campionessa; poi Il Regno degli Animali a tema “Il Vombato”, soluzione data ancora da Pasqua, la campionessa, che sembra aver iniziato la gara nel migliore dei modi. La puntata prosegue con il Round Musicale, dal titolo “Angelo”, frase indovinata da Giovanni, con Samira che rivela circa la celebre canzone di Francesco Renga: “Da bambina la adoravo, ogni volta che andavo in vacanza con mia mamma le chiedevo di dire ai cantanti di strada se me la suonassero”.

La puntata entra nel vivo con il Round Jackpot, arrivato alla cifra di 64.800 euro, questa volta dedicato alle “Professioni”: a trovare la soluzione è Mattia, che raggiunge così il suo sfidante a quota 3.200 euro, mentre il montepremi continua a crescere fino a 68.500 euro.

Non manca il momento leggero firmato Gerry Scotti, che svela con ironia il mistero del kazoo: aveva perso la membrana. Dopo averla ritrovata, si esibisce nuovamente, strappando sorrisi con una performance decisamente migliore.

Si passa poi a Se la sai raddoppi, questa volta a tema libri, con protagonista Asterix il Gallico. A brillare è Pasqua, che indovina la risposta e conquista 4.500 euro, riuscendo anche a raddoppiare con il secondo tabellone, balzando così a 11.000 euro. Scotti coglie l’occasione per raccontare un aneddoto divertente: in passato gli avevano proposto il ruolo di Obelix, poi affidato a Gérard Depardieu, scherzando sul fatto di essere stato considerato “troppo magro”.

Dopo un Round Express vinto da Mattia, Pasqua allunga la distanza dagli sfidanzati nel Triplete, arrivando a 16.000 euro.

Il decisivo Ultimo Round porta un ultimo colpo di scena: Mattia trova la soluzione finale e chiude con 11.400 euro, ma non basta: è Pasqua a confermarsi campionessa, mantenendo il titolo con il suo bottino di 16.000 euro.

La Ruota delle Meraviglie, la delusione di Pasqua

Nella fase finale, la campionessa tenta di aumentare il suo montepremi con La Ruota delle Meraviglie, affrontando tre frasi a tema “Disco”, ma riesce a indovinarne solo una, conquistando comunque una busta verde.

Gerry Scotti apre prima una delle due buste rosse, che contiene 15.000 euro, poi la verde, che aggiunge altri 10.000 euro, portando il totale della concorrente a 39.800 euro in due puntate.

Il colpo di scena arriva però con l’ultima busta rossa: Scotti, ironizzando sulla sfortuna, rivela che anche questa volta Pasqua ha perso il premio massimo di 200.000 euro, proprio come nella puntata precedente.