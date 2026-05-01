Kate Middleton e William, l’aggressione nel giorno dell’anniversario di nozze: “Siamo preoccupati”

L'anniversario di matrimonio di William e Kate Middleton è stato adombrato dall'aggressione a due uomini ebrei: "Siamo preoccupati della situazione"

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Kate Middleton

Kate Middleton e William non hanno potuto festeggiare il loro 15esimo anniversario di nozze, il 29 aprile, con serenità. La coppia, che per celebrare il giorno importante visitando un ente benefico, è stata colpita dall’aggressione a due uomini ebrei a Golders Green e ha fatto sapere di essere seriamente preoccupata.

Kate Middleton, la visita a sorpresa

Kate Middleton e William avevano deciso di festeggiare il loro anniversario di nozze, condividendo questo momento speciale con tutti i sudditi attraverso una nuova foto di famiglia e in particolare facendo una significativa visita a IntoUniversity, un ente benefico per l’istruzione che ha beneficiato del fondo donato loro in occasione del Royal Wedding. Ma la giornata è stata funestata dall’aggressione a Golders Green.

Nessuno sapeva dell’uscita di William e Kate nel giorno del 15esimo anniversario di matrimonio. Ma il Principe e la Principessa del Galles hanno voluto intrecciare un aspetto della loro vita privata con il ruolo istituzionale che ricoprono.

Per questo hanno scelto di recarsi presso una delle associazioni che ha beneficiato del fondo istituito in occasione del loro matrimonio.

Kate si è presentata con una giacca celeste molto interessante che ha abbinato a blusa e pantaloni scuri. Un look da lavoro perfetto, divertente ed elegante allo stesso tempo.

Lei e William hanno incontrato un gruppo di alunni di quinta elementare della Victory Primary School che partecipavano a uno dei programmi di attività e laboratori educativi gratuiti. I bambini hanno preso parte a una lezione di astronomia, affrontando sfide di gruppo e un progetto creativo sul tema della vita nello spazio.

L’organizzazione è stata una delle 26 associazioni benefiche selezionate da William e Kate per il “Royal Wedding Gift Fund” di Sua Altezza Reale. Il fondo è stato istituito dalla coppia reale per consentire alle persone di donare denaro a cause care alla coppia, anziché optare per un regalo di nozze. E ha raccolto oltre 1 milione di sterline.

William e Kate Middleton preoccupati dopo l’aggressione

Ma la giornata è stata funestata dalla notizia dell’aggressione a due uomini ebrei. William e Kate sono stati colpiti dall’episodio di violenza.

E sono intervenuti tramite un portavoce di Kensington Palace: “Il Principe e la Principessa del Galles stanno seguendo da vicino la situazione e sono, naturalmente, preoccupati per gli attacchi contro la comunità ebraica. I loro pensieri vanno alle vittime innocenti dell’attacco odierno e augurano loro una pronta guarigione”.

Le vittime dell’attentato, avvenuto a Golders Green, sono due uomini di circa 30 e 70 anni. Sono stati feriti da un individuo armato di coltello e sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. L’aggressore è stato bloccato da alcuni passanti presenti al fatto e poi è stato arrestato dalla polizia.

Come William e Kate, anche Carlo e Camilla in viaggio negli Stati Uniti, hanno espresso la loro preoccupazione tramite una dichiarazione del loro portavoce a Palazzo: “Sua Maestà viene tenuto puntualmente informato ed è naturalmente profondamente preoccupato, in particolare per l’impatto sulla comunità ebraica. I suoi pensieri e le sue preghiere sono rivolti alle due persone rimaste ferite ed esprime la sua sincera gratitudine a coloro che si sono precipitati in loro aiuto con altruismo”.