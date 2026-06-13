Kate Middleton, “fredda e scaltra in privato”. La verità sulla Principessa del Galles

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

getty Images Kate Middleton

Kate Middleton non sarebbe come appare. L’immagine dolce che tutti conosciamo di lei sarebbe solo una maschera, ma in privato sarebbe una donna potente e scaltra. Questo è quello che sostiene la scrittrice Catherine Mayer che ne suo nuovo libro fa un ritratto inedito della Principessa del Galles.

Kate Middleton, chi è davvero

Non è difficile credere che Kate Middleton abbia un carattere forte e sappia manovrare con astuzia le leve del potere, altrimenti non sarebbe arrivata dov’è.

In altri termini, è ingenuo pensare che una commoner qualunque, per quanto preparata alla vita di Corte, possa aspirare al trono senza avere la scaltrezza necessaria. Dunque, non ci devono scandalizzare le parole utilizzate da Catherine Mayer per descrivere il lato privato della Principessa del Galles.

Infatti, abbiamo visto cosa accade a chi non ha carattere o non ha le doti per capire cosa cambiare a proprio vantaggio e cosa è intoccabile. I due esempi più lampanti sono Diana e Meghan Markle. La prima si è rivelata troppo fragile per affrontare i giochi di potere a Corte e un amore non corrisposto. Non è stata in grado di tenere testa a Camilla e ha fino per divorziare, sebbene il suo fascino e il suo buon cuore l’hanno resa un’icona intramontabile.

L’altra, Meghan, è stata troppo arrogante e sbrigativa, perché del tutto ignorante dei meccanismi di Palazzo. Pensava di poter comandare a bacchetta chiunque solo perché moglie del Principe Harry e soprattutto ha avuto troppa considerazione di sé e questo le ha attirato subito le critiche. Conseguenza? È stata costretta ad abbandonare “la giostra”, si è rifugiata nella sua confort zone in California, pensando che con un titolo nobiliare le si sarebbero spalancate le porte di Hollywood, ma anche in questo caso le sue speranza sono state tradite.

Con Kate le cose però sono andate diversamente e questo perché la moglie di William è una donna forte, determinata, con un profondo senso del dovere e soprattutto sa come agire a Palazzo.

Kate Middleton, così il Palazzo l’ha sempre protetta

Secondo quanto scrive la Mayer nel suo libro, Divide & Rule, in uscita in Gran Bretagna il 20 giugno, Kate però ha potuto contare anche sulla protezione della Corte che ha costruito e preservato la sua immagine pubblica.

L’autrice ritiene che il Palazzo abbia definito una strategia per fare di Kate il prototipo della Principessa dolce e sorridente. “In pubblico, è sempre allegra, riuscendo a dare l’impressione, persino negli impegni reali più banali, che non ci sia nessun altro posto in cui preferirebbe essere.” Ma, aggiunge la Mayer: “in privato, a quanto pare, è capace di una freddezza che a volte fa venire i brividi“.

Non tutti però la pensano come la scrittrice. Il biografo della Principessa, Robert Jobson, la descrive come “l’immagine per eccellenza della Principessa perfetta.”

Come detto, c’è indubbiamente un fondo di verità nell’idea di una Kate fredda e scaltra ma lo sarà solo per questioni di sopravvivenza. È impossibile pensare che la sua immagine pubblica, come ad esempio appare al Trooping the Colour, sia totalmente costruita e non rispetti in parte il suo carattere.