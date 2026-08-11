Re Carlo ha dato una regola a Meghan (e l’ha infranta): a rischio il riavvicinamento

IPA Re Carlo

Un passo falso che rischia di incrinare un equilibrio faticosamente ritrovato: il riavvicinamento tra i Sussex e Re Carlo sembra essersi arricchito di un nuovo capitolo, questa volta all’insegna della tensione. Al centro della vicenda ci sarebbe Meghan Markle, accusata di aver violato una regola precisa arrivata direttamente dal Palazzo. Una presunta leggerezza che, se confermata, potrebbe rimettere in discussione i progressi compiuti fin qui, dopo l’incontro fatidico insieme alla Regina Camilla e ai figli Archie e Lilibet, che non vedevano il nonno da anni.

Meghan Markle, la regola del silenzio e la presunta infrazione

Durante il viaggio dei Sussex nel Regno Unito, si è tenuto un attesissimo faccia a faccia nella residenza di Highgrove, occasione in cui Re Carlo avrebbe rivisto il figlio Harry, la moglie Meghan Markle e i due nipotini, Archie e Lilibet, per la prima volta dopo diversi anni di lontananza. Un momento gestito con la massima cautela da entrambe le parti.

Proprio per proteggere la delicatezza di quel riavvicinamento, il Palazzo avrebbe imposto una condizione ben precisa: mantenere il più assoluto riserbo sull’incontro, senza divulgarne dettagli né condividere immagini. E in effetti Meghan, pur avendo documentato sui social diversi momenti del viaggio britannico, si sarebbe ben guardata dal pubblicare qualsiasi scatto proveniente da quella giornata. Un silenzio, almeno apparente, rispettato alla lettera.

A rompere questo equilibrio sarebbe però intervenuta un’indiscrezione destinata a far discutere. Secondo il racconto di Martha Stewart, che avrebbe condiviso una cena con la Duchessa in California poco dopo il suo rientro dal Regno Unito, Meghan avrebbe parlato apertamente della visita a Highgrove, infrangendo di fatto la regola del silenzio. Naturalmente, una volta rese pubbliche, le sue parole hanno subito acceso i riflettori sulla vicenda.

La versione, tuttavia, è stata prontamente respinta dall’entourage della Duchessa. Fonti a lei vicine avrebbero infatti smentito categoricamente la ricostruzione, lasciando intendere che ci sarebbe stato semplicemente un fraintendimento e che la Stewart avrebbe fatto confusione.

Perché è a rischio il riavvicinamento tra i Sussex e Re Carlo

Al di là di come siano andate realmente le cose, l’episodio riporta l’attenzione su quanto sia fragile il terreno su cui si sta muovendo la famiglia. Dopo anni segnati da incomprensioni e allontanamenti, il riavvicinamento tra Harry, Meghan e Re Carlo dipende strettamente da alcuni aspetti.

Il nodo centrale è proprio quello della fiducia. Perché la scelta del Palazzo di blindare l’incontro non nascerebbe da un semplice capriccio, ma dalla volontà di ricostruire un rapporto lontano dai clamori mediatici che, in passato, hanno più volte alimentato le fratture. Ogni fuga di notizie, vera o presunta che sia, rischia quindi di essere letta come un tradimento di quel patto tacito e mina la disponibilità al dialogo faticosamente conquistata.

Meghan avrebbe dunque commesso la “solita” leggerezza? Il sogno di Harry è di poter vedere i propri figli crescere anche nella sua terra: la possibilità che Archie e Lilibet possano finalmente coltivare un legame con il nonno è uno degli obiettivi più preziosi di questo riavvicinamento, che ora sembra di nuovo a rischio.