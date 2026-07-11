Re Carlo vede Harry con Meghan e i figli: il gesto di pace e l’incontro più dolce

A Highgrove, tra i giardini che re Carlo ama di più, tutta la famiglia si è ritrovata al completo: il re non vedeva Archie e Lilibet dal Giubileo 2022

IPA Principe Harry

Quattro anni sono tanti per chiunque, figuriamoci per un nonno. Tanto era passato dall’ultima volta che re Carlo aveva potuto vedere di persona i nipotini Archie e Lilibet, i figli del principe Harry e di Meghan Markle, incontrati per l’ultima volta nel 2022. Venerdì pomeriggio, a Highgrove House, il cerchio si è chiuso: il sovrano, con accanto la regina Camilla, ha riabbracciato il secondogenito (che non vedeva da settembre), la nuora e i due principini, oggi di 7 e 5 anni. Un incontro privato, senza fotografi al seguito, che chiude nel modo più dolce possibile una visita britannica partita, per usare un eufemismo, in salita.

L’incontro a Highgrove, il rifugio del re

La riunione di famiglia, dopo giorni di dubbi e indicazioni contrastanti, si è svolta nel pomeriggio di una delle giornate più calde di questo luglio, a Highgrove House, dimora personale e rifugio preferito del sovrano nel Gloucestershire, a poco meno di 200 chilometri da Londra. Una scelta che dice molto: non un palazzo istituzionale, ma la casa di campagna dove Carlo si sente davvero a casa, tra i giardini che cura da decenni.

Secondo la stampa britannica, il re 77enne, tuttora in cura per un cancro diagnosticato nel 2024, teneva tantissimo a questo appuntamento. E si capisce: l’ultimo faccia a faccia con Harry risaliva allo scorso settembre, un tè a Clarence House, mentre Archie e Lilibet erano rimasti, per il nonno, due bambini visti l’ultima volta ai tempi del Giubileo di Platino della regina Elisabetta. All’epoca Lilibet aveva un anno.

Una visita nata sotto una cattiva stella

Il lieto fine non era affatto scontato. Harry era impegnato da solo in una visita di più giorni nel Regno Unito, concepita fin dall’inizio come occasione di riavvicinamento tra i reali, ma segnata poi da incomprensioni e imprevisti. Su tutti, un pasticcio firmato dallo stesso staff reale: l’invito a soggiornare a Buckingham Palace, fatto e poi incredibilmente revocato. A complicare il clima si era aggiunta la causa legale perduta dal duca contro le presunte intercettazioni illecite del tabloid Daily Mail, notizia arrivata proprio nei giorni del soggiorno.

Nel frattempo Harry ha portato avanti la sua agenda: giovedì ha lasciato Londra per Birmingham, prima per visitare, nello spirito di sua madre Diana, un ospedale pediatrico di cui è patrono, poi per partecipare alla presentazione dell’edizione 2027 degli Invictus Games, la creatura sportiva a cui è più legato.

Meghan e i bambini, un arrivo studiato al millimetro

La duchessa di Sussex ha raggiunto il marito solo nella parte finale del viaggio, e non in un luogo qualunque: ad Althorp Estate, storica residenza dei conti Spencer, la famiglia di Lady Diana. Da lì lo spostamento tutti insieme verso il Gloucestershire. Meghan ha evitato qualunque evento pubblico nel Regno Unito, dopo aver deciso con Harry di rinunciare alla tappa londinese per timori legati a garanzie di sicurezza ritenute insufficienti. Il tema, del resto, è da anni uno dei più spinosi tra il duca e l’istituzione: la protezione della sua famiglia sul suolo britannico.

Cosa resta fuori dalla riconciliazione

Un pomeriggio a Highgrove non cancella sei anni di strappi. L’incontro non risolve le recriminazioni incrociate lasciate aperte dalla Megxit, a cominciare dal gelo che continua a pesare nei rapporti tra Harry e il fratello maggiore William, erede al trono.

Secondo alcuni commentatori, però, si aprirebbe uno spiraglio verso quella ricomposizione delle fratture di cui la monarchia ha certamente bisogno, tra i problemi di salute, le incognite della transizione e lo scandalo che ha travolto l’ex principe Andrea.