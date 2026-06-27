Ex Principe Andrea fuori controllo, email alle figlie e scontro diretto con Re Carlo

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA L'ex Principe Andrea con le figlie

Email furibonde alle figlie, rapporti sempre più tesi con Re Carlo e la convinzione di essere stato trasformato nel capro espiatorio della monarchia. L’ex Principe Andrea torna al centro dell’attenzione dopo alcune indiscrezioni pubblicate dalla carta stampata britannica che raccontano di un clima sempre più acceso all’interno della royal family.

Le email furibonde dell’ex Principe Andrea

Secondo quanto riporta il Daily Mail, sarebbe stato Andrea a convincere Beatrice ed Eugenia di York a partecipare al matrimonio del cugino Peter Phillips con Harriet Sperling, celebrato lo scorso 6 giugno nella chiesa di All Saints, a Kemble.

Le due Principesse avrebbero inizialmente mostrato qualche esitazione, date le polemiche degli ultimi mesi, ma il padre avrebbe inviato loro un’email con un messaggio ben preciso: “Tenete la testa alta”.

Alla cerimonia erano presenti anche Re Carlo con la moglie Camilla e William con Kate Middleton. La partecipazione delle figlie di Sarah Ferguson non è passata inosservata e a quanto pare avrebbe rappresentato un tentativo di riaffermare il prestigio della Casa di York dopo gli scandali che negli ultimi anni hanno travolto Andrea e compromesso la sua posizione all’interno della monarchia.

Sempre secondo il quotidiano, Andrea continuerebbe a incoraggiare le figlie a difendere i propri titoli e il ruolo che ancora rivestono nella linea di successione, nonostante il progressivo ridimensionamento del ramo degli York.

Lo scontro tra Andrea e Re Carlo

Le indiscrezioni raccontano anche di rapporti ormai ai minimi termini tra Andrea e il fratello. L’ex Principe sarebbe convinto di essere stato punito oltre misura e di essere diventato il capro espiatorio della famiglia reale dopo lo scandalo legato a Jeffrey Epstein.

Per questo starebbe valutando una dura battaglia legale contro la Corona. Tra i motivi di attrito ci sarebbe anche la vicenda della Royal Lodge, la residenza che ha dovuto lasciare insieme all’ex moglie Sarah Ferguson. Sempre secondo il Daily Mail, Andrea avrebbe chiesto un risarcimento economico e più volte tentato di ottenere un incontro privato con Carlo, senza però ricevere risposta.

Nemmeno le seconde nozze di Peter Phillips avrebbero favorito un riavvicinamento. Il sovrano e la moglie erano già seduti in chiesa all’arrivo delle nipoti e, subito dopo la cerimonia, hanno lasciato la località in elicottero per raggiungere l’Epsom Derby, evitando qualsiasi occasione di confronto.

A creare ulteriore tensione ci sarebbe poi il tema delle residenze reali. Pare che Carlo non veda di buon occhio la possibilità per le nipoti di continuare a utilizzare immobili messi a loro disposizione dalla Regina Elisabetta, tra cui un appartamento a St James’s Palace e Ivy Cottage, a Kensington Palace. Sembra sia intenzionato a rivedere questi privilegi.

Andrea non vuole cambiare il suo status

Come se non bastasse, pure dopo la perdita del suo ruolo pubblico, l’ex Principe Andrea continuerebbe a considerare immutato il proprio status. Il Daily Mail sostiene che avrebbe chiesto ai collaboratori rimasti al suo fianco di rivolgersi ancora a lui con gli appellativi di Sir o Duca, ricordando di essere figlio della Regina Elisabetta, fratello dell’attuale sovrano e padre di due Principesse ancora inserite nella linea di successione.