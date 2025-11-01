Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

La decisione di Re Carlo è definitiva e Andrea è stato spogliato di tutti i titoli. Non solo, dal momento che l’ex Principe ha anche perduto la propria dimora, che occupava dai primi anni Duemila. Dopo mesi di tensioni, e trattative, ha ricevuto l’ordine di abbandonare il Royal Lodge, ovvero la residenza dove viveva da più di 20 anni con l’ex moglie Sarah Ferguson.

Si chiude così un triste capitolo che per decenni ha minato l’equilibro già fragile nella Famiglia Reale. Ora l’ex Duca di York è soltanto Andrea Mountbatten Windsor. Dovrà inoltre trasferirsi ben distante da suo fratello, in Norfolk, nella tenuta di Sandringham.

Dove vivrà Andrea

La vera punizione per Andrea è la vergogna pubblica. Se si è parte della famiglia Windsor, però, si riesce sempre a cadere in piedi. Non si può infatti di certo dire che Carlo lo abbia abbandonato, anzi. La Sandringham Estate è tra le proprietà private più estese e suggestive appartenenti al sovrano britannico: circa 80 km quadrati.

Acquistata nel 1862 come rifugio di campagna per l’allora futuro Edoardo VII. Oggi ospita invece svariate residenze e cottage immersi nella natura. Un luogo dove Andrea potrà restare distante dai paparazzi.

Ha inizio una nuova vita, a 225 km da Windsor. I tabloid inglesi parlano di “esilio” e di “Siberia reale”, ma di certo ci sono destini peggiori per chi è accusato dei suoi reati. Non è ancora stato confermato in quale edificio si stabilità, ma le opzioni più probabili sono due: York Cottage o The Folly.

Il primo è a pochi passi dalla residenza principale, Sandrngham House, che un tempo fu la dimora del futuro Giorgio V. Vanta scuderia, vista sul lago e numerosi ambienti sfruttati oggi come uffici.

Il secondo è una residenza più raccolta ma dal grande fascino. Costruita nell’Ottocento, è caratterizzata da un piccolo torrione e da una terrazza panoramica. Entrambi gli edifici offrono privacy assoluta e distanza dalla Famiglia Reale.

Esclusa invece categoricamente Wood Farm, casa prediletta della Regina Elisabetta II e del Principe Filippo. Lo stesso dicasi per Anmer Hall, oggi abitazione di William e Kate. Qualunque sarà la scelta finale, le spese saranno sostenute personalmente da Re Carlo e non tramite fondi pubblici.

Dove vivrà Sarah Ferguson

Il futuro di Sarah Ferguson sarà altrove. Dopo anni trascorsi al Royal Lodge, al fianco dell’ex marito, dovrà cercare una casa tutta sua. Fonti vicine alla Famiglia Reale riportano come non si trasferirà a Sandringham. Non avrebbe inoltre chiesto una nuova residenza a carico della Corona.

A People un amico ha dichiarato: “Sarah si muoverà verso una vita indipendente”. Smentite così le voci che la volevano interessata ad Adelaide Cottage o a un’altra proprietà reale. Perduto il titolo di Duchessa di York da tempo, detenuto infatti solo per il matrimonio, si prepara a un ritorno alla normalità.

Una casa più piccola, probabilmente nei dintorni di Londra, e una fase all’insegna dell’autonomia economia, forse lontano dai riflettori o forse in pubblica piazza, tentando di ricostruire la propria immagine.

