Re Carlo, è ancora mistero sul destino di Sarah Ferguson

L’ex duchessa di York non appare in pubblico da mesi e, secondo diverse fonti, si troverebbe all’estero mentre prova a capire quali saranno i suoi prossimi passi

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IPA Sarah Ferguson, ancora mistero sul suo futuro

Il futuro di Sarah Ferguson resta avvolto nell’incertezza proprio mentre la famiglia reale britannica affronta uno dei momenti più delicati degli ultimi anni. Dopo l’arresto dell’ex marito, il principe Andrea, l’ex duchessa di York ha scelto di allontanarsi dalla scena pubblica e da mesi non appare in pubblico.

Secondo diverse fonti si troverebbe all’estero, lontana dal Regno Unito, mentre cerca di capire quali saranno i suoi prossimi passi. Una situazione che inevitabilmente coinvolge anche Re Carlo, chiamato ancora una volta a gestire le conseguenze della crisi che ha travolto la famiglia York.

Sarah Ferguson lontana dalla scena pubblica

L’ultima apparizione pubblica di Sarah Ferguson risale a dicembre 2025, quando partecipò al battesimo della nipote Athena, la figlia della principessa Beatrice. Da allora l’ex duchessa di York avrebbe deciso di prendersi del tempo lontano dal Regno Unito per riflettere sul futuro.

Negli ultimi mesi, secondo diverse ricostruzioni, avrebbe trascorso periodi tra Svizzera e Irlanda in alcune strutture dedicate al benessere. Tra queste la clinica Paracelsus Recovery.

Il momento resta particolarmente delicato. Il suo ex marito, Andrea Mountbatten-Windsor, è stato arrestato il 19 febbraio con l’accusa di cattiva condotta legata al suo ruolo pubblico. Nelle stesse settimane il nome di Ferguson è riemerso anche nei documenti legati a Jeffrey Epstein diffusi dal Dipartimento di Giustizia statunitense.

A rendere ancora più incerto il quadro c’è anche la questione della casa. Dopo aver lasciato Royal Lodge, la storica residenza di Windsor dove aveva continuato a vivere con l’ex marito anche dopo il divorzio, la duchessa starebbe cercando una nuova sistemazione nei dintorni della città. Il principe Andrea, invece, vive ora nella tenuta reale di Sandringham.

Secondo alcune persone a lei vicine, questo sarebbe uno dei momenti più difficili affrontati negli ultimi anni. “Questa cosa l’ha davvero colpita“, avrebbe confidato un’amica di Ferguson. Andrew Lownie, autore di Entitled: The Rise and Fall of the House of York, ritiene che questa volta per l’ex duchessa “sarà molto difficile tornare“. E chi la conosce bene aggiunge che, se in passato è sempre riuscita a rialzarsi dopo gli scandali, questa volta la situazione potrebbe essere diversa: “Lei pensa sempre di potersi riprendere, ma questa non è una cosa che si risolverà da sola“.

Beatrice ed Eugenie restano nei palazzi reali

Se il futuro di Sarah Ferguson resta incerto, le sue figlie continuano invece a mantenere una presenza stabile all’interno dell’universo reale. La principessa Beatrice e la principessa Eugenie, pur non essendo membri “a tempo pieno” della famiglia reale e portando avanti carriere private, conservano entrambe una residenza nei palazzi reali.

Beatrice, che lavora nel settore tecnologico, possiede un appartamento a St. James’s Palace, mentre Eugenie, direttrice di una galleria d’arte, vive a Ivy Cottage all’interno di Kensington Palace: si tratta soprattutto di seconde case.

Secondo alcune fonti, questi alloggi sarebbero stati mantenuti grazie a un accordo di affitto privato stipulato in passato dal principe Andrea con Re Carlo, con l’intenzione di garantire alle figlie un punto d’appoggio nei palazzi reali. In origine sarebbe stato lo stesso Andrea a coprire le spese, anche se oggi non è chiaro se siano le principesse a pagare direttamente l’affitto.

Nonostante la caduta del padre e la revoca dei suoi titoli reali, lo status di Beatrice ed Eugenie non è stato messo in discussione. Un dettaglio che conferma come, almeno per ora, il loro posto all’interno della monarchia britannica resti saldo, mentre sul destino della madre continuano a pesare molte incognite.