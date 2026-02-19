Ansa Andrea Mountbatten-Windsor

Con una breaking news, la BBC ha annunciato che Andrea Mountbatten-Windsor è stato arrestato con l’accusa di cattiva condotta in un ufficio pubblico. L’ex Principe, fratello di Re Carlo, è al momento in custodia cautelare. L’arresto della polizia della valle del Tamigi è avvenuto dopo alcuni sviluppi nelle indagini del Caso Epstein e dei file, con una valutazione approfondita. Ora è stata aperta un’indagine. La notizia è arrivata oggi 19 febbraio, giorno del compleanno di Andrea.

L’ex Principe Andrea è stato arrestato nel giorno del suo compleanno

L’arresto è avvenuto poco dopo le 8 del mattino, il 19 febbraio, giorno del compleanno dell’ormai ex Principe (Re Carlo lo ha privato dei titoli da tempo, a seguito dello scandalo Epstein). Gli agenti in borghese si sono recati nella tenuta di Sandringham per condurre Andrea in arresto. La dichiarazione della polizia è stata condivisa dalla BBC. “Oggi abbiamo arrestato un uomo sulla sessantina del Norfolk con l’accusa di cattiva condotta in pubblico ufficio e stiamo effettuando perquisizioni presso vari indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk”.

Al vaglio della polizia della Valle del Tamigi c’è un punto importante: l’ex Principe Andrea avrebbe condiviso delle informazioni sensibili con Jeffrey Epstein, quando ricopriva il ruolo di inviato commerciale nel Regno Unito. Poco tempo dopo la notizia, Oliver Wright, vice capo della polizia, ha parlato con la stampa: “Dopo un’attenta valutazione, abbiamo avviato un’indagine su questa accusa di cattiva condotta nell’esercizio della funzione pubblica”. Gli occhi del mondo intero sono puntati sul Regno Unito e sulla fragilità della Monarchia.

La Monarchia a rischio

Andrea Mountbatten-Windsor ha sempre negato tutte le accuse contro di lui e non ha più commentato il Caso Epstein negli ultimi tempi. Re Carlo lo ha privato dei titoli, William ha insistito per un suo allontanamento, e persino Kate Middleton, la Principessa del Galles, si è esposta contro di lui in famiglia. Pochi giorni fa, sia i Principi del Galles quanto Re Carlo e la Regina Camilla si sono detti dalla parte delle vittime, e Carlo si è persino offerto di collaborare con la polizia. La situazione di Andrea, un tempo figlio prediletto della Regina Elisabetta, ora rischia di intaccare profondamente la Monarchia, che si trova al momento in uno stato di massima allerta.

