Frasi sull’amicizia vera e sincera, da cui prendere ispirazione

Che cos’è l’amicizia? Descrivere a parole quel legame unico, in grado di superare ogni difficoltà, è davvero un’impresa complicata: per fortuna, ci hanno pensato per noi tanti grandi scrittori, filosofi e pensatori, che hanno tratto su questo argomento delle frasi bellissime e profonde. Se hai un amico speciale, una persona con la quale puoi condividere le tue gioie e i momenti più bui, che ti supporta e non ti lascia mai solo, allora hai una grandissima fortuna. Perché non sorprenderlo con un pensiero dedicato solo a voi, al vostro splendido rapporto? Su DiLei puoi trovare un’ampia selezione di aforismi e citazioni famose che parlano di amicizia vera e sincera, da cui prendere spunto.

Frasi sull’amicizia vera e sincera

Un’amicizia vera può superare qualsiasi ostacolo. Ma non è facile trovarla: per questo, è fondamentale coltivarla giorno dopo giorno, affinché non appassisca come un fiore. Per far capire al tuo amico quanto sia importante, puoi scegliere una di queste bellissime frasi.

La vera amicizia è una pianta che cresce lentamente e deve passare attraverso i traumi delle avversità perché la si possa chiamare tale. (George Washington)

Una distanza materiale non potrà mai separarci davvero dagli amici. Se anche solo desideri essere accanto a qualcuno che ami, ci sei già. (Richard Bach)

Solo chi ha un cuore enorme può essere un vero amico. Il cattivo e il codardo, non possono mai sapere cosa significhi una vera amicizia. (Charles Kingsley)

Noi siamo tutti viaggiatori in questo mondo selvaggio, e il meglio che possiamo trovare nei nostri viaggi è un amico onesto. (Robert Louis Stevenson)

Un amico vero lo riconosci subito, ti fa scoppiare a ridere anche quando proprio non lo vuoi, se ti domanda come stai dissolve anche il più triste pensiero e, basta stare in sua compagnia per sentirsi speciali. Questo è un vero amico, colui che trasforma la tua vita, in una vita speciale! (Stephen Littleword)

Una misura dell’amicizia non consiste nel numero di cose di cui gli amici possono discutere, ma nel numero di cose di cui non devono più parlare. (Clifton Fadiman)

Una vera amicizia moltiplica i beni della vita e divide i suoi mali. Sforzati di avere amici, perché la vita senza amici è come la vita in un’isola deserta. Trovare un vero amico nell’arco di una vita è una vera fortuna, mantenerlo è una benedizione.

(Baltasar Gracian) Un vero amico è quello che viene verso di te mentre tutti gli altri si allontanano. (Walter Winchell)

Molte persone entreranno ed usciranno dalla tua vita, ma soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore. (Eleanor Roosevelt)

Il vero amico è quello al quale non si ha niente da dire. Soddisfa nello stesso tempo la nostra selvatichezza e la nostra socievolezza. (Tristan Bernard)

Frasi sull’amicizia vera tra donne

Amicizia vera tra donne: c’è chi dice che non esiste, ma noi sappiamo bene che non è così. E per celebrarla, abbiamo raccolti alcune delle frasi più belle che parlano di questo legame speciale. Non devi far altro che scegliere quella giusta per te e dedicarla alla tua migliore amica.

L’amicizia tra donne è diversa da quella tra gli uomini. Si parla di cose diverse. Noi scaviamo in profondità. Andiamo oltre, anche se non ci siamo viste per anni. Tra donne avvengono degli scambi ormonali simbiotici. Senza le mie amicizie femminili, non so dove sarei ora. Dobbiamo comprenderci e aiutarci a vicenda. (Jane Fonda)

Io credo che, nella vita di tutte noi, esistano vere amiche e false amiche. È facile andare d’accordo quando va tutto bene e ci si diverte. Purtroppo le cose non vanno sempre per il verso giusto. Ci sono anche difficoltà da superare e problemi seri da affrontare. Ed è proprio in quei momenti, quando si ha bisogno di conforto, che si può capire se l’amicizia è vera o meno. […] Se vi comportate in questo modo per una banale discussione, allora la vostra è un’amicizia falsa. (Pretty Cure)

Un rapporto d’amicizia che sia fra uomini o fra donne, è sempre un rapporto d’amore. E in una carezza, in un abbraccio, in una stretta di mano a volte c’è più sensualità che nel vero e proprio atto d’amore. (Dacia Maraini)

In passato l’amicizia tra donne era viziata, sia causa delle restrizioni sociali che subivano, sia a causa di una rivalità che c’era tra loro nella ricerca del “maschio alfa”. Oggi non c’è più questo antagonismo: se c’è della rivalità è piuttosto nel campo del lavoro. (Margherita Oggero)

L’amicizia di due donne comincia o finisce per essere un complotto contro una terza. (Alphonse Karr)

Nessun uomo riesce a capirti come una donna. (Jemima Kirke)

L’amicizia femminile è un salto verso il cerchio della sorellanza, e questo cerchio può generare una forza molto potente. (Jane Fonda)

Frasi sull’amicizia brevi

Si dice che chi trova un amico trova un tesoro: mai parole furono più sagge, ed è per questo che dovresti tenerti stretta la tua più vera amicizia. Regala alla tua persona speciale un bigliettino con una frase che racchiuda tutti i tuoi sentimenti. Ecco una serie di aforismi bellissimi tra cui scegliere.

La vera amicizia resiste al tempo, alla distanza e al silenzio. (Isabel Allende)

Per quanto sia raro il vero amore, è ancor più rara la vera amicizia. (François de La Rochefoucauld)

La buona e vera amicizia non dovrebbe sospettare di nulla. (Miguel de Cervantes)

In nulla mi considero felice se non nel ricordarmi dei miei buoni amici. (William Shakespeare)

Una delle qualità più belle della vera amicizia è capire e essere capiti. (Lucio Anneo Seneca)

La cattiva sorte ci mostra chi non sono i veri amici. (Aristotele)

Quando due amici si comprendono completamente, le parole sono soavi e forti come profumo di orchidee.

I veri amici condividono i sogni e le speranze. (Luis Sepùlveda)

Un vero amico capisce sempre quando abbiamo bisogno di lui. (Jules Renard)

Alcuni vanno dai preti. Altri si rivolgono alla poesia. Io ai miei amici. (Virginia Woolf)

La peggiore solitudine è essere privi di sincera amicizia. (Francis Bacon)

I veri amici sono la famiglia che ti puoi scegliere. (Audrey Hepburn)

Amicizia! Misterioso cemento dell’anima, dolcificante della vita e collante della società. (Robert Blair)

L’amicizia è un albero che ti ripara. (Samuel Taylor Coleridge)

Quando un amico chiede non esiste la parola domani. (George Herbert)

La vita non è avere mille amici, ma trovare i pochi giusti di cui hai bisogno. (A.R. Asher)

L’amicizia senza interesse è una delle cose più rare e belle della vita. (James Francis Byrnes)

Un amico fedele vale diecimila parenti. (Euripide)

L’amicizia consiste nel dimenticare ciò che uno dà, e nel ricordare ciò che uno riceve. (Alexandre Dumas)

Frasi sull’amicizia vera di autori famosi

Molti grandi artisti e personaggi famosi hanno parlato di amicizia vera: puoi usufruire delle loro parole per ricordare al tuo amico quanto tieni a lui. Ecco alcune delle citazioni più toccanti, da cui trarre ispirazione.