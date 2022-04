Frasi sull’amicizia divertenti da dedicare agli amici più simpatici

Ci sono alcune frasi sull’amicizia divertenti che strappano più di un sorriso: fanno anche riflettere sul significato di questo legame. Ammettiamolo: non c’è nulla di meglio di trascorrere del tempo di qualità insieme ai propri amici, soprattutto quando sono speciali. E, nei ritagli di tempo passati in amicizia, non mancano mai le risate. Per questo motivo, DiLei ha scelto alcune citazioni e aforismi famosi e super divertenti da condividere con gli amici: sono il modo perfetto per esprimere quel che proviamo per loro, con un pizzico di leggerezza e originalità.

Frasi divertenti sull’amicizia

L’amicizia sa prendersi poco sul serio: è spesso un legame che si crea tra risate, gesti importanti e momenti indimenticabili. Gli amici sanno ridere di qualsiasi episodio, ma sanno anche offrire una mano: soprattutto, sanno come farci sentire la loro presenza. Magari, in occasione di un evento o una ricorrenza speciale, è possibile riportare delle frasi simpatiche sull’amicizia nel bigliettino: di certo, l’amico riderà, e tu con lui.

Nel mondo, esistono tre tipi di amici: quelli che vi amano, quelli che non vi danno la giusta attenzione e quelli che vi detestano. (Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort)

Avere amici tutti sarebbe faticoso: è sufficiente non averli nemici. (Lucio Anneo Seneca)

Se aiuti un amico nel bisogno, non si scorderà di te, la prossima volta che avrà bisogno. (Arthur Bloch)

Non mi piace l’idea di andare o in Paradiso o all’Inferno, perché ho amici in entrambi i luoghi. (Mark Twain)

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo un animo nobile può simpatizzare col successo di un amico. (Oscar Wilde)

Gli amici sono disposti a stare al vostro fianco fino all’ultima lira: la vostra, s’intende. (Carlo Veneziani)

Il momento in cui nasce l’amicizia è quello in cui una persona dice ad un’altra: “anche tu, pensavo di essere l’unico”. (C.S. Lewis)

I veri amici non si giudicano a vicenda, essi giudicano insieme le altre persone. (Emilie Saint-Genis)

Una delle benedizioni dei vecchi amici e che con loro puoi permetterti di essere stupido. (Ralph Waldo Emerson)

Apprezzo un amico che per me trova il tempo tra gli appuntamenti della sua agenda, ma tengo caro l’amico che per vedermi non consulta neanche la sua agenda. (Robert Brault)

Gli amici hanno lo stesso gruppo sanguigno della tua anima e sono in grado di offrirti abbondanti trasfusioni di felicità. (Fabrizio Caramagna);

Frasi ironiche e spiritose sull’amicizia

Ah, l’ironia! In amicizia è praticamente indispensabile. Le citazioni spiritose tra amici sono spesso un must, un modo per smorzare persino la tensione: quante volte è capitato di affrontare un argomento importante? Ebbene, ridere è essenziale, anche per allontanare qualsiasi nuvola all’orizzonte: se un tuo amico è giù, prova a risollevare il suo umore con qualche battuta. Di seguito una selezione di aforismi divertenti da dedicare agli amici.

È una delle benedizioni dei vecchi amici che tu possa permetterti di essere stupido con loro. (Ralph Waldo Emerson)

I veri amici ti pugnalano di fronte. (Oscar Wilde)

Non ho problemi con i miei nemici. Sono i miei dannati amici a tenermi in piedi tutta la notte. (Warren G. Harding)

Sono sicuro che se tutti gli uomini sapessero ciò che dicono gli uni degli altri, non ci sarebbero quattro amici al mondo. (Blaise Pascal)

Dite che gli amici nel bisogno sono rari? Al contrario! Non appena si è stretta amicizia con uno, ecco che si trova subito nel bisogno e vorrebbe farsi prestare del denaro. (Arthur Schopenhauer)

Un amico è uno che sa tutto di te e nonostante questo gli piaci. (Elbert Hubbard)

Mettiamoci d’accordo sul significato della parola noi, che per una donna significa io e te, per un uomo io e i miei amici. (Geppi Cucciari)

Se hai due amici durante tutta la tua vita, sei fortunato. Se hai un solo amico durante tutta la tua vita, sei fortunatissimo. (S.E. Hinton)

La maggior parte di noi non ha bisogno di uno psichiatra, ma piuttosto di un amico con cui essere stupido. (Robert Brault)

Frasi divertenti sull’amicizia tra donne

L’amicizia tra donne non è mai noiosa, e c’è sempre qualcosa da commentare insieme alla propria migliore amica. Anche in questo caso l’ironia è una compagna preziosa: ogni relazione amichevole ha bisogno dei suoi tempi di leggerezza e di battute. Del resto, le donne spesso non sono solo amiche, ma anche sorelle, compagne fidate di avventure, tempeste e momenti di festa.

L’amicizia non è possibile tra due donne, se una delle due è vestita in maniera molto elegante. (Laurie Colwin)

E’ l’amico che puoi svegliare alle quattro del mattino quello che conta. (Marlene Dietrich)

Giorno nuovo, stilista nuovo. Che vi stiate preparando per l’amore o per la guerra, ringraziate Dio per le amiche e per la moda. (Gossip Girl)

La tua migliore amica può dirti cose che tu non vuoi dire nemmeno a te stessa. (Frances Ward Weller)

L’amicizia tra donne è diversa da quella tra gli uomini. Si parla di cose diverse. Noi scaviamo in profondità. Andiamo oltre, anche se non ci siamo viste per anni. Tra donne avvengono degli scambi ormonali simbiotici. Senza le mie amicizie femminili, non so dove sarei ora. Dobbiamo comprenderci e aiutarci a vicenda. (Jane Fonda)

Incontri persone che ti dimenticano. Dimentichi persone che incontri. Ma a volte incontri persone che non puoi dimenticare. Quelli sono i tuoi amici. (Mark Twain)

Frasi per ridere insieme agli amici

Alcune frasi celebri sull’amicizia e battute sugli amici sono proprio imperdibili, e sono perfette da condividere nei momenti di relax. Con l’amico si può sempre ridere e soprattutto si possono fare battute che normalmente con gli sconosciuti non faremmo. Forse, è proprio questo il bello dell’amicizia: essere leggeri insieme, senza dietrologie o pensieri negativi. Solo un legame fatto di grande sincerità e unione, e dunque ecco alcune frasi per ridere con gli amici veri.