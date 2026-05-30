Affari Tuoi, Stefano De Martino colpisce Herbert Ballerina. E la concorrente Vanessa vince a metà

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino il 30 maggio ci regala una nuova puntata di Affari Tuoi ricca di colpi di scena e di momenti comici. Il conduttore tiene le redini del gioco, ma sa anche scegliere quando lasciare spazio a Herbert Ballerina e Martina Miliddi, dando vita ad un programma corale che intrattiene e diverte.

Affari Tuoi, Vanessa del Piemonte vince a metà

A giocare la puntata del 30 maggio di Affari Tuoi, Vanessa per il Piemonte. La giovane concorrente ha raccontato a Stefano De Martino che fa la receptionist di professione e arriva Nichelino. Vanessa ha scelto di farsi accompagnare in questa avventura nello show di Rai Uno dalla sorella Stefania.

Dopo aver lanciato un appello per trovare un fidanzato, aiutata anche dal conduttore, la pacchista ha iniziato la sua partita. L’inizio è stato promettente, ma poco dopo Vanessa ha visto sfumare i 200mila euro e ha deciso di accettare il cambio proposto dal Dottore. Poco dopo è arrivata la prima offerta da 30mila euro che la concorrente ha scelto di rifiutare, continuando il suo gioco.

“Grazie Dottore, ma continuo”, ha detto la giovane che ha ricevuto dunque un’offerta al rialzo da 35mila euro. Questa volta Vanessa ha rifiutato, anche se con maggiore difficoltà. “Mi farebbero davvero comodo”, ha ammesso prima di tritare l’assegno. La scena si è riproposta anche quando il Dottore ha offerto 45mila euro.

Alla fine Vanessa è riuscita a eliminare quasi tutti i pacchi blu, ottenendo un tabellone con tre pacchi rossi. Con tanti soldi il gioco la tensione è arrivata alle stelle e Vanessa ha confidato alla sorella di essere molto spaventata. “Ho paura”, ha svelato la concorrente, soprattutto quando il Dottore ha fatto un’offerta straordinaria da 100mila euro. A quel punto le due sorelle hanno deciso di accettare.

La loro però è stata una vittoria a metà. Il pacco che avevano scelto infatti, come svelato da Stefano De Martino, conteneva 300mila euro. Vanessa dunque è tornata a casa con 100mila euro, ma con la consapevolezza che poteva vincere molto di più se non si fosse lasciata fermare dalla paura.

Stefano De Martino colpisce Herbert Ballerina: il siparietto comico

Fra i momenti più divertenti della serata lo scontro fra Stefano De Martino ed Herbert Ballerina. Il presentatore infatti ha colpito l’amico che stava cercando di scoprire il contenuto di un pacco, aprendo appena la scatola. “Aiuto, mi ha sfigurato!”, ha esclamato Herbert scherzando. Un siparietto comico che, come accade spesso, ha scatenato le risate del pubblico, dimostrando quanto Herbert e Stefano siano affiatati.

“La nostra amicizia è nata per caso – aveva raccontato il comico qualche tempo fa, parlando del legame con il conduttore -. Lui stava preparando un programma, Bar Stella, mi chiamò per chiedermi se volevo partecipare. Ci eravamo visti una sola volta. Ci incontrammo a Milano ed è sbocciato l’amore, più da parte sua. A me lui all’inizio non piaceva come tipo, poi mi sono innamorato anche io. Ci siamo subito trovati, è nata una bella amicizia. Ci vediamo anche fuori dal set, questa cosa aiuta perché sappiamo già le battute che facciamo”.