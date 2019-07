Chi è Matilde Zarcone, la moglie di Valerio Staffelli

editato in: da

A ben 25 anni distanza dal primo matrimonio, Matilde Zarcone e Valerio Staffelli si sono sposati per la seconda volta. Ma chi è la bella donna che ha conquistato il cuore dell’inviato di Striscia la Notizia?

Di lei si sanno poche cose, fatta eccezione per il suo passato televisivo. La Zarcone, infatti, è nota soprattutto per aver rivestito il ruolo di valletta nel programma Buona Domenica, ai tempi della conduzione di Marco Columbro e Lorella Cuccarini. Una carriera piuttosto breve, interrotta proprio per via della relazione sentimentale con Valerio Staffelli, che l’ha portata ad allontanarsi dalla tv per dedicarsi totalmente alla famiglia.

I due si sono infatti conosciuti nei primi anni Novanta, durante la festa di compleanno dell’ex calciatore dell’Inter Nicola Berti, dove inizialmente si sono trovati antipatici. Poi, complice il tempo, hanno cominciato a frequentarsi e conoscersi meglio, finendo con l’innamorarsi l’uno dell’altra. Nel 1994 Valerio e Matilde sono convolati a nozze e, dopo appena due anni, hanno avuto il primo figlio, Riccardo. Poi, nel 1998 è arrivata anche Rebecca, la figlia della coppia che si è fatta conoscere in Italia per la sua attività di influencer e per la sua presenza televisiva nei salotti di Barbara D’Urso.

Due figli e 28 anni insieme – 25 di matrimonio e 3 di convivenza, per l’esattezza – non sembrano aver scalfito affatto l’amore di Matilde Zarcone per l’inviato di Striscia la Notizia, tanto che i due hanno deciso di scambiarsi per la seconda volta la promessa di matrimonio, suggellando così un amore che davvero sembra poter essere eterno.

“Visto il fascino che Matilde esercita su di me non mi sono mai accorto del tempo trascorso. Tra noi c’è passione e complicità. Non la amo come il primo giorno ma molto di più”, queste le parole di Valerio Staffelli a Chi, il settimanale che ha seguito in esclusiva la sua seconda cerimonia di nozze. Questo ci fa pensare che la scelta di Matilde Zarcone di abbandonare la sua carriera televisiva per dedicarsi alla sua vita di coppia non sia stata affatto azzardata, anzi. Forse è stata semplicemente l’inizio di una splendida (e duratura) storia d’amore.