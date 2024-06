Nessuno di noi, fino a un anno fa, avrebbe mai potuto immaginare quella che è stata ribattezzata come la “Caduta di Casa Ferragnez”, rielaborando il titolo di una serie televisiva di Netflix. Tra Chiara Ferragni e Fedez, è ormai finita da tempo e sulla rottura è stato riportato ogni aspetto (forse fin troppo), dalla crisi coniugale fino ai presunti tradimenti, le nuove fiamme, i flirt smentiti. In parte il mistero legato alla separazione è stato alimentato dall’influencer e dal rapper, soprattutto sui social. Ed è su TikTok che la Ferragni si è spesso concessa di parlare della sua vita sentimentale, condividendo video e audio.

Chiara Ferragni, la frecciata a Fedez su TikTok

Dopo la foto su Instagram di fronte al busto di Napoleone, uno scatto che ha suscitato non poche polemiche sui social, legate alla volontà di Chiara Ferragni di andare contro qualsiasi forma di body shaming, è il momento di TikTok, il social dove è piuttosto attiva. Proprio qui si scatena, molto di più rispetto a Instagram, per stabilire nuovamente una comunicazione con i follower, messa a dura prova dopo l’affaire Pandoro. E non mancano frecciatine e battutine, che agli occhi di tutti vengono lette come indirizzate a Fedez.

Su TikTok, Chiara Ferragni ha condiviso un video usando l’audio che riporta una famosissima citazione cinematografica, che recita: “Poi all’improvviso ho smesso d’amarla, da un’ora all’altra. Alle otto di sera ero innamorato pazzo, alle nove e tre quarti non me ne importava più niente: era finita, ero guarito”, un riferimento alla sua vita sentimentale attuale, o una frecciata ben assestata all’ormai ex marito? Nella caption si è limitata a riportare un commento perentorio: “Uomini”.

Le dichiarazioni di Riccardo Nicoletti, il marito di Francesca Ferragni

“Era una relazione tossica, ci facevamo del male a vicenda”, queste sono le parole di Fedez, proferite durante una diretta su Twitch, ospite dello streamer GrenBaud. Il legame tra il rapper e la Ferragni, che all’apparenza poteva sfiorare la perfezione, almeno con la narrazione sui social, in realtà è sempre stato contornato da difficoltà. Non solo legate a quanto accaduto a Sanremo 2023, o ancora alla sua lotta contro il tumore al pancreas, ma nel quotidiano. “Non ho mai fatto segreto che non ho mai sopportato l’ambiente circostante: non uscivo perché non mi piacevano le persone con le quali dovevo uscire o fare vacanza”.

In questo contesto, le parole di Riccardo Nicoletti, musicista e marito di Francesca Ferragni, affidate a Nyva, speaker radiofonica nel podcast Diario di una metallara, mostrano una differenza sostanziale con il rapporto che, invece, avevano Chiara e Federico. Tra Riccardo e Francesca, non sussiste alcuna competizione nella coppia. Non c’è mai stata quella riflessione di sbilanciamento, o almeno: Nicoletti ha affermato di essere consapevole che economicamente è la moglie la parte “forte” della famiglia. Ma questo non è motivo di poco equilibrio, anzi. E proprio la competizione è invece sempre stata forte tra gli ex Ferragnez: basti pensare a Sanremo 2023, quando il rapper ha “rubato la scena”, come si suol dire, alla moglie sul palco.