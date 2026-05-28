El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati: il rito civile a Roma

Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani hanno detto sì dopo sei anni d'amore: il matrimonio civile a Roma con una cerimonia intima

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IPA Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani

Dopo aver detto addio alla Roma, Stephan El Shaarawy ha detto il suo Sì più importante, quello alla compagna Ludovica Pagani. Il calciatore e l’influencer si sono sposati a Roma, con rito civile, circondati dall’affetto delle loro famiglie e delle persone più importanti, in attesa dei grandi festeggiamenti.

El Shaarawy e Ludovica Pagani, il rito civile a Roma

Non potevano scegliere che Roma per celebrare il loro amore: Stephan El Shaarawy e la compagna Ludovica Pagani hanno pronunciato il fatidico Sì nella Chiesa Santa Maria in Tempulo che si trova a Caracalla, a pochi passi da Colosseo e Circo Massimo.

L’ex attaccante della Roma e l’influencer hanno deciso di scambiarsi i voti nuziali con rito civile nella Capitale, coronando così una storia d’amore che dura ormai da diversi anni. I due hanno scelto una cerimonia intima, alla presenza dei familiari più stretti, in attesa del grande matrimonio che verrà celebrato, come confermato dalla stessa influencer su Instagram, a giugno. E come testimoni i due sposi hanno scelto i fratelli, Manuel El Shaarawy e Lamberto Pagani.

In accordo con lo spirito della cerimonia, anche i look dei novelli sposi erano sobri ma elegantissimi: Ludovica Pagani ha optato per un completo bianco con blazer e gonna lunga e ampio spacco, con un cappellino e rete, invece del classico abito da sposa che invece sfoggerà tra un mese per il matrimonio religioso.

Lo sposo invece ha scelto un o un abito doppiopetto blu: elegante ma meno rigido del classico smoking nero. “Marito e moglie ora sono pronti per la cerimonia di giugno”, ha scritto la modella a corredo di un carosello di scatti in bianco e nero che raccontano la bellezza e la commozione dei momenti più intensi della cerimonia.

La storia d’amore di El Shaarawy e Ludovica Pagani

El Shaarawy e Ludovica Pagani sono una coppia da circa sei anni: nel dicembre del 2020 sui social sono circolate le prime notizie sulla loro relazione, ma entrambi decisero di mantenere una certa riservatezza, soprattutto all’inizio della loro storia. L’attaccante e la content creator hanno scelto di viversi lontano dai riflettori, anche se nel tempo sono usciti allo scoperto – sempre con discrezione – diventando una delle coppie più seguite del panorama sportivo e dello spettacolo italiano.

Nel 2023 i due sono usciti ufficialmente allo scoperto anche sui social: dopo un gol importante segnato con la maglia della Roma, El Shaarawy aveva ricevuto una dedica pubblica proprio da Ludovica Pagani. “Il migliore”, aveva scritto lei sui social, accompagnando il messaggio con un cuore.

Nei mesi scorsi poi era arrivata la romantica proposta di matrimonio: durante una cena a lume di candela, nell’ottobre 2025, l’ex calciatore della Roma ha chiesto alla fidanzata di sposarlo. Lei è scoppiata in lacrime per la sorpresa ed emozionata ha detto sì. Insieme hanno scattato un selfie con l’anello in primo piano: “Sì all’amore della mia vita“, aveva scritto lei, mostrando una scena quasi da film.