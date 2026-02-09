Maria Ludovica, chi era la moglie del fisico Antonino Zichichi

Biologa ricercatrice prima, moglie di uno dei più discussi fisici e divulgatori scientifici poi: ecco chi era Maria Ludovica Zichichi

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Antonino Zichichi

La notizia della morte di Antonino Zichichi, scomparso il 9 febbraio 2026 all’età di 96 anni, ha riportato al centro dell’attenzione una delle figure più note e discusse della divulgazione scientifica italiana. Fisico delle particelle, professore emerito, volto televisivo capace di accendere dibattiti e (non poche) polemiche, Zichichi ha attraversato decenni di storia scientifica e culturale lasciando un segno profondo.

Accanto a lui, però, per tutta la vita c’è stata una presenza molto meno visibile ma decisiva: Maria Ludovica, la moglie che lo ha accompagnato per oltre sessant’anni, condividendone scelte, rinunce e quotidianità. Mentre il Paese ricorda lo scienziato, la sua scomparsa riporta alla luce anche la storia di una donna che ha scelto di restare lontana dai riflettori, costruendo in silenzio il perno familiare su cui si è retta una carriera fuori dal comune.

Maria Ludovica Zichichi, la donna dietro il grande scienziato

Maria Ludovica Candelieri (questo il nome da nubile) aveva un profilo tutto suo ben prima di diventare “la signora Zichichi”. Biologa di professione, lavorava nella ricerca scientifica in un contesto internazionale – il suo gruppo vinse poi il Premio Nobel – quando incrociò il futuro marito Antonino Zichichi in Svizzera, tra Ginevra e quel mondo di laboratori, riunioni e idee che allora faceva da calamita ai talenti europei. La loro storia nasce lì, e da lì prende una direzione netta: quella di una vita costruita insieme, anche a costo di rinunce pesanti.

Dopo le nozze, infatti, la scienziata fa una scelta che oggi suona quasi impensabile o comunque fa storcere il naso: fermarsi. Lascia la ricerca e mette al centro la famiglia, assumendosi il peso pratico di una quotidianità che consentì al marito di vivere una carriera senza freni né pause, svolta con successo tra università, conferenze, tv e viaggi.

Quello tra Antonino Zichichi e Maria Ludovica è stato però un amore lungo e solido, costruito giorno dopo giorno per sessantasei anni di matrimonio. Insieme hanno avuto tre figli e, negli anni, la famiglia si è allargata con cinque nipoti e una pronipote. La donna ha sempre preferito restare lontana dai riflettori, scegliendo una vita riservata, fatta di affetti e quotidianità, mentre il marito diventava una figura pubblica spesso discussa e divisiva.

Il ricordo struggente di Antonino Zichichi

Alla morte della moglie, avvenuta nel dicembre 2024 a Losanna, dove la coppia viveva da tempo, il fisico aveva condiviso sui social un messaggio toccante. “Sessantasei anni dal nostro matrimonio, brillante biologa che ha dedicato la vita a costruire la nostra bella famiglia e a permettermi di occuparmi della mia grande passione, la ricerca scientifica. Il mio grande amore se ne è andato, col suo garbo innato di fiorentina, in punta di piedi, senza voler disturbare, quando invece con la sua dipartita è immenso il vuoto che ci ha lasciato”, aveva scritto.

Oggi, mentre l’Italia saluta Antonino Zichichi, è bene ricordare ancora una volta la storia di Maria Ludovica, la donna colta, determinata e riservata, senza la quale probabilmente il fisico non avrebbe avuto lo stesso successo. Un esempio di dedizione e di amore che, lontano dai riflettori, ha contribuito a scrivere una pagina importante della vita di uno dei più noti scienziati italiani.