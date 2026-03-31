Il SUV che mette il comfort al primo posto: Citroën C5 Aircross

Arriva la nuova Citroën C5 Aircross e conquista con qualcosa di semplice e allo stesso tempo speciale: la sensazione di sentirsi bene a bordo. Un SUV elegante e intelligente, disponibile ibrido, plug-in hybrid e 100% elettrico, pensato per accompagnare ogni giornata con semplicità, stile e serenità.

Una linea elegante, forte ma mai aggressiva

Nuova Citroën C5 Aircross ha una presenza importante ma equilibrata, con linee morbide e proporzioni armoniose. È un SUV che comunica sicurezza senza risultare imponente, perfetto per chi cerca un’auto capace di farsi notare con discrezione.

Il frontale è moderno, con la nuova firma luminosa Citroën, mentre la silhouette è slanciata e aerodinamica. La versione elettrica, con la calandra chiusa, esprime ancora di più l’idea di innovazione elegante.

Interni accoglienti come un salotto

Entrando nell’abitacolo si percepisce subito una sensazione di relax. Citroën parla di C-Zen Lounge, un ambiente progettato come un piccolo spazio personale dove tutto è intuitivo e facile da utilizzare.

I sedili Advanced Comfort sono ampi e accoglienti, ideali per affrontare lunghe giornate tra lavoro, impegni e viaggi. La posizione di guida è rialzata, pratica per avere sempre una buona visibilità della strada.

Lo spazio è abbondante anche dietro, perfetto per la famiglia o per chi viaggia spesso con amiche e colleghi. Il bagagliaio è ampio e versatile, ideale per la spesa, le valigie o il tempo libero.

Il grande schermo centrale verticale è semplice da utilizzare, proprio come uno smartphone, mentre la connettività wireless permette di gestire musica, navigazione e chiamate senza complicazioni.

Redazione DiLei

Motorizzazioni per ogni stile di vita

Nuova C5 Aircross è versatile e offre diverse possibilità, per accontentare ogni donna e le sue esigenze.

La versione Hybrid 145 è perfetta per chi vuole consumi ridotti senza preoccuparsi della ricarica. Ideale per la città e per chi desidera semplicità.

La Plug-in Hybrid da 195 CV consente di percorrere oltre 100 km in elettrico in città, perfetta per gli spostamenti quotidiani casa-lavoro o scuola-attività.

La versione 100% elettrica ë-C5 Aircross rappresenta la scelta più innovativa, con autonomia fino a 680 km. Un valore che permette di viaggiare con tranquillità anche nei weekend o nelle vacanze.

La gestione della guida è sempre semplice, con modalità Normal, Eco e Sport che permettono di scegliere tra efficienza o maggiore dinamismo.

Tecnologia che semplifica la vita

Il sistema EV Trip Planner pianifica i percorsi includendo le soste di ricarica, rendendo i viaggi elettrici semplici e prevedibili.

La ricarica rapida consente di recuperare molta autonomia in pochi minuti, mentre dal 2026 la tecnologia V2L permetterà di utilizzare l’auto come fonte di energia per alimentare dispositivi esterni: utile per il lavoro, il tempo libero o le attività all’aperto.

I sistemi di assistenza alla guida aiutano a rendere ogni viaggio più sicuro, soprattutto nel traffico quotidiano.

Sensazioni di guida: fluida, rilassante, facile

Alla guida nuova C5 Aircross trasmette una sensazione di grande equilibrio. Le sospensioni assorbono bene le imperfezioni della strada, rendendo il viaggio confortevole anche nei tragitti più lunghi.

Lo sterzo è leggero, perfetto per le manovre in città, mentre la silenziosità della versione elettrica rende l’esperienza ancora più piacevole.

È un’auto che non affatica, ideale per chi vive l’auto ogni giorno e desidera un ambiente accogliente dove sentirsi sempre a proprio agio.

Nuova Citroën C5 Aircross è il SUV ideale per chi cerca equilibrio tra tecnologia, comfort e libertà di scelta. Un’auto pensata per accompagnare la quotidianità con eleganza, senza complicazioni, lasciando spazio solo al piacere di guidare.

In collaborazione con Stellantis