C’è un momento preciso in cui ti stufi della lavapavimenti di casa. Di solito arriva quando devi spostarti di lato, accovacciarti o spostare il divano solo per passarci sotto.
Oppure quando la rimetti via e occupa metà dell’armadio, o ancora quando, diciamocelo, hai saltato il ciclo di pulizia della spazzola per tre settimane e adesso la cosa fa un odore che è meglio non descrivere.
Quello che vorresti è qualcosa che pesi poco, faccia tutto in un passaggio solo, arrivi sotto i mobili senza che tu debba fare acrobazie, e magari si pulisca da sola quando hai finito. Non è chiedere troppo, esiste già.
Tineco Floor One i7 Fold pesa solo 3,5 kg, ha un tubo pieghevole ed estensibile a 180° e un profilo da 9,6 cm. Aspira e lava in un passaggio solo, con autopulizia FlashDry a 85°C e asciugatura silenziosa. Con cinquanta minuti di autonomia, a 469 euro è pensata per chi vive in spazi urbani compatti.
Tineco Floor One i7 Fold
Tineco è un brand che negli ultimi anni si è guadagnato un posto fisso nelle case di chi non vuole rinunciare a pavimenti puliti ma non ha voglia di dedicarci troppo tempo. Floor One i7 Fold è una delle loro ultime novità: una lavapavimenti senza fili che aspira e lava insieme, si piega per arrivare ovunque e si autopulisce da sola dopo ogni sessione.
È nata ascoltando chi vive in appartamento e non ha un ripostiglio dedicato, chi si alza ogni mattina con peli di gatto dappertutto e chi vuole finire in fretta e passare ad altro. A meno di 500 euro, porta funzioni da modello premium in un formato leggero e compatto.
Vale la pena? Dopo averla provata, la risposta è sì… con qualche dettaglio da conoscere prima.
- Arriva sotto i mobili
- Solo 3,5 kg e si guida con una mano sola
- Aspira e lava in un unico passaggio
- Niente grovigli di capelli o peli
- Autopulizia e asciugatura automatica dopo ogni uso
- Solo per superfici dure
- Asciugatura piuttosto rumorosa
- Budget medio-alto
- Il serbatoio dell'acqua va svuotato manualmente
Design pieghevole e ingombro minimo
Il dettaglio che cambia tutto rispetto alle altre lavapavimenti è il tubo pieghevole a 180°.
Significa che puoi abbassarla completamente fino a quasi toccare il pavimento e passare sotto il divano, il letto, i pensili della cucina senza inginocchiarti, senza spostare nulla, senza fare niente di eroico. Il profilo da distesa è di 9,6 cm: abbastanza sottile da arrivare dove la maggior parte delle altre non arriva mai.
Quando non la usi, quella stessa piega la rende molto più facile da riporre. Non occupa molto più spazio di una scopa elettrica normale e in un appartamento senza ripostigli enormi, è una differenza che si sente subito.
Pesa solo 3,5 kg, con un'impugnatura che è stata alleggerita del 20% rispetto alla generazione precedente, e si guida con una sola mano senza sforzo. Girare intorno a sedie, tavoli e gambe dei mobili è fluido grazie alla tecnologia SmoothDrive, che riduce la resistenza sul pavimento durante il movimento.
Il design è pulito, nella colorazione Black & Green: sobrio, contemporaneo, non stona in nessun contesto. In generale, non è un oggetto che si deve nascondere per forza.
Aspira e lava insieme, in un solo passaggio
Floor One i7 Fold aspira e lava in un unico gesto, una comodità che, una volta provata, rende difficile tornare indietro: non serve più passare prima con l'aspirapolvere, poi con il mocio bagnato, poi aspettare che il pavimento asciughi. Un passaggio solo e hai finito.
La potenza di aspirazione arriva fino a 22 Pa, abbastanza per raccogliere briciole, sabbia, polvere e peli di animali anche nei punti più difficili.
Il sensore regola la potenza in automatico in base a quanto sporco trova: dove il pavimento è già pulito, risparmia batteria, mentre dove c'è di più da raccogliere, aumenta da solo. Non devi toccare niente, quindi non servono particolari capacità tecnologiche per utilizzarla.
Il design DualBlock Anti-Tangle fa sì che capelli e peli non si incastrino nella spazzola. I serbatoi dell'acqua pulita e di quella sporca sono separati, quindi l'acqua con cui lavi il pavimento è sempre pulita dall'inizio alla fine.
L'autonomia arriva a 50 minuti di utilizzo continuo: abbastanza per un appartamento intero in una sola sessione.
Si pulisce e asciuga da sola
La parte che convince di più è quello che succede dopo la pulizia. Svuotare il serbatoio, sciacquare la spazzola, far asciugare tutto prima di riporla, sono passi che si saltano spesso per fretta, con il risultato che la volta dopo la lavapavimenti sa di stantio. Floor One i7 Fold risolve questo problema con l'autopulizia automatica.
Il sistema FlashDry lava la spazzola e poi la asciuga con aria calda a 85°C: abbastanza per eliminare batteri e odori senza che tu debba fare niente. Premi un tasto e lei fa il resto. Il ciclo dura pochi minuti e quando finisce la spazzola è pulita, asciutta e pronta per la prossima sessione.
Per chi vive in condominio o ha qualcuno che dorme nella stanza accanto, c'è anche la modalità SilentDry: stessa funzione, ma con un rumore ridotto rispetto alla modalità normale, che sicuramente si fa sentire. La puoi usare di sera o di mattina presto senza disturbare nessuno.
Facile da usare anche senza manuale
Uno dei timori quando si compra un elettrodomestico "smart" è che alla fine richieda più attenzione di quanto ne valga la pena. Non è questo il caso: Floor One i7 Fold funziona bene anche se non hai voglia di scaricare app o imparare nulla di nuovo.
Ha un assistente vocale che ti aggiorna in tempo reale avvisandoti quando il serbatoio dell'acqua è quasi vuoto, quando la batteria sta scendendo o quando la spazzola ha bisogno di particolare attenzione.
Se non vuoi, non devi guardare nessun display mentre pulisci perché le informazioni arrivano in audio nel momento in cui servono.
I comandi fisici sono semplici ed essenziali: un grilletto per far sì che il corpo si pieghi, i pulsanti principali a portata di pollice. Niente menu e niente configurazioni complesse.
Tineco Floor One i7 Fold
Conclusioni
Tineco Floor One i7 Fold si trova a meno di 500 euro ed è il dispositivo ideale per chi vive in un appartamento con spazi ridotti e vuole qualcosa di leggero e facile da riporre, per chi ha tutta la casa a pavimento duro e vuole finire la pulizia in un passaggio solo, per chi ha animali domestici e una spazzola che si ingrigisce ogni tre sessioni e per chi vuole l'autopulizia automatica senza dover pulire il dispositivo a mano dopo ogni utilizzo.
Potresti non apprezzarla davvero se, invece, hai molti tappeti in casa, perché è ottimizzata per le superfici dure, o se cerchi un robot che faccia tutto in completa autonomia senza nessun intervento.