Tineco Floor One i7 Fold

Tineco è un brand che negli ultimi anni si è guadagnato un posto fisso nelle case di chi non vuole rinunciare a pavimenti puliti ma non ha voglia di dedicarci troppo tempo. Floor One i7 Fold è una delle loro ultime novità: una lavapavimenti senza fili che aspira e lava insieme, si piega per arrivare ovunque e si autopulisce da sola dopo ogni sessione.

È nata ascoltando chi vive in appartamento e non ha un ripostiglio dedicato, chi si alza ogni mattina con peli di gatto dappertutto e chi vuole finire in fretta e passare ad altro. A meno di 500 euro, porta funzioni da modello premium in un formato leggero e compatto.

Vale la pena? Dopo averla provata, la risposta è sì… con qualche dettaglio da conoscere prima.