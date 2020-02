Chi è Emme Anthony, la figlia di Jennifer Lopez

editato in: da

11 anni e un futuro nel mondo della musica, Emme Anthony è la figlia di Jennifer Lopez. La piccola è frutto dell’amore della popstar e Marc Anthony, cantante che è stato legato a JLo per oltre dieci anni e da cui ha avuto anche Maximilian.

Cresciuta lontano dai riflettori, Emme ha stregato tutti esibendosi sul palco durante il celebre halftime del SuperBowl in compagnia della madre. Una performance, quella andata in onda durante la partita di football americano, seguita da milioni di persone. L’11enne figlia di Jennifer Lopez ha affrontato la prova con grande bravura, stregando tutti con il suo talento. Sul palco dell’Hard Rock Stadium di Miami, JLo ed Emme hanno cantato Let’s Get Loud, grande successo della popstar.

Le doti della piccola non sono passate inosservate e sui social in tanti l’hanno elogiata. Mamma Jennifer ha postato su Instagram uno scatto in cui, orgogliosa e commossa, abbraccia la sua bambina. “Questi momenti sono stati catturati prima di andare in scena – ha scritto -. Tutto ciò che voglio dalle mie ragazze, dalle ragazzine sul palco con me e da tutte quelle nel mondo è che sappiano usare la loro voce ed essere orgogliose di qualunque cosa scelgano di essere. Siamo orgogliosi di riconoscere che noi tutti, insieme, siamo ciò che rende meraviglioso questo paese”.

Bella, brava e coraggiosa, Emme assomiglia moltissimo a JLo. Da anni coltiva la sua passione per il canto e si è esibita più volte sul palco con la famosa mamma. “Quando ero piccola ero molto timida nel cantare di fronte ad altre persone, adesso non più – ha spiegato -. Mi piace salire sul palco. Perché, durante ogni spettacolo, guardo in una direzione diversa per vedere chi c’è. La mia persona preferita da guardare è sempre mia madre”.

Fra i primi a commentare la performance Marc Anthony, papà di Emme, che su Twitter ha pubblicato un messaggio tenerissimo: “Emme, papà è così orgoglioso di te – ha scritto -. Sei il mio cuore e io sono per sempre tuo.”