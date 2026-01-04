Jennifer Lopez: “Io vecchia e sempre nuda? Fareste lo stesso”

Jennifer Lopez ha replicato pubblicamente a chi la critica perché si veste in modo troppo sexy nonostante non sia più una ragazzina

IPA Jennifer Lopez

A 56 anni, Jennifer Lopez ha dimostrato non solo di essere ancora rilevante nello showbiz, ma anche di possedere una sicurezza incrollabile di fronte al giudizio del pubblico. Durante l’inaugurazione della sua nuova residency, Up All Night, al Caesars Palace di Las Vegas, la popstar si è presa un momento tra una performance e l’altra per rispondere in modo diretto e ironico ai commenti negativi sulle sue scelte di stile.

Jennifer Lopez zittisce gli haters sul suo fondoschiena

Davanti a ben quattromila spettatori, Jennifer Lopez ha risposto alle critiche che circolano sui social media, dove diversi utenti spesso domandando perché continui a indossare abiti succinti dopo aver superato il traguardo del mezzo secolo.

“A volte rido di certe cose, perché dicono cose davvero divertenti”, ha commentato l’artista prima di imitare i suoi detrattori: “Perché si veste sempre così? Perché non si veste in base alla sua età? Perché è sempre nuda?“.

La risposta di JLo è stata immediata e ha scatenato una standing ovation: “E io dico: ‘Se aveste questo corpo, questo fondoschiena, sareste nudi anche voi'”. Con questa affermazione, l’ex moglie di Ben Affleck ha chiarito che la sua immagine è una scelta personale basata sulla sicurezza e sullo sforzo fisico che sostiene quotidianamente.

Dietro le curve scolpite della Lopez non c’è solo della buona genetica, ma anche tante ore di lavoro in palestra, allenamenti personalizzati, un’alimentazione rigidamente controllata e trattamenti specifici con scrub e creme.

La star segue da anni una dieta pulita e priva di compromessi: niente zuccheri raffinati, niente alcol, niente caffeina. La sua giornata alimentare è scandita da pasti ricchi di proteine magre (pollo, tacchino, pesce), abbondanti verdure a foglia verde e carboidrati integrali come avena e quinoa.

La lezione di autostima di Jennifer Lopez

Al di là della battuta, Jennifer Lopez ha approfittato del momento per offrire una riflessione più ampia sull’autostima, spiegando che certi commenti “non contano davvero nulla” per lei, dopo tanti anni di carriera e che “non bisogna dare valore a opinioni che non definiscono chi sei”.

Ha anche raccontato che è un insegnamento che cerca di trasmettere ogni giorno ai suoi figli, i gemelli di 17 anni Emme e Max: riconoscere il proprio valore, non lasciarsi condizionare dai giudizi esterni e imparare a credere profondamente in se stessi.

Tra l’altro non è la prima volta che JLo si rivolge a chi mette in dubbio la sua presenza scenica. Lo ha fatto anche dopo il suo spettacolo al Super Bowl del 2020 con Shakira, difendendolo come una celebrazione delle donne e della cultura latina.

“Abbiamo messo in scena uno spettacolo che credo fosse una celebrazione delle donne e della nostra cultura latina, e credo che il messaggio sia stato trasmesso davvero bene. Non lascerò che le opinioni di chi vuole essere negativo mi influenzino”, aveva detto.

Da allora, la sua posizione è rimasta ferma: la sensualità non ha età e non dovrebbe essere motivo di vergogna. E Jennifer Lopez si è confermata ancora una volta simbolo di libertà, consapevolezza e forza femminile.

