Jennifer Lopez, il nude look drappeggiato a Las Vegas lascia senza parole

Jennifer Lopez è finalmente approdata nella sua "Happy Era", e si basta: il mini dress color carne post esibizione al The Colosseum at Caesars Palace lo dimostra

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Jennifer Lopez

Al motto di “Quando finisce lo spettacolo ma la musica continua” Jennifer Lopez ci ha confermato, su Instagram, di essere davvero in quella che si può definire la sua Happy Era. Di che si tratta? Secondo la psicologia di un periodo in cui, generalmente a seguito della fine di una relazione importante, si sceglie di mettere finalmente al centro se stessi, la propria libertà ed il proprio equilibrio emotivo e mentale.

Tempo dopo la fine del chiacchieratissimo matrimonio con Ben Affleck, la star del pop ha rivelato in una recente intervista di essere approdata in una fase serena della sua vita: un momento in cui non sente la necessità di intrattenere alcuna relazione amorosa, preferendo dedicarsi piuttosto ai propri progetti, alla famiglia ed al proprio benessere. Eccola perciò alle prese con il The JLo Show a Las Vegas, una epica serie di show-eventi ospitata nella città del Nevada dallo scorso gennaio che la sta vedendo l’assoluta protagonista, tra piume, scintillii e grande glamour, sulle note dei suoi più celebri successi.

Ma, come ha detto lei stessa, la musica continua anche quando cala il sipario e negli ultimi scatti condivisi sui social la vediamo post esibizione, sola e sorridente, nella migliore versione di sé: in un nude look da manuale, ad alto tasso di sensualità.

Jennifer Lopez brilla da sola: il sensuale nude look post esibizione a Las Vegas

Jennifer Lopez è sola e felice, e si vede: al prestigioso The Colosseum at Caesars Palace a fine The JLo Show, la cantante si è fatta immortalare in un momento di pieno e meritato relax in posa sopra ad un divano candido, con addosso un mini dress color carne da capogiro.

Parliamo di un elegante modello dalla silhouette aderente, drappeggiata e a portafoglio, a collo alto, con maniche lunghe e orlo irregolare firmato Ilkyaz Ozel: a renderlo unico, e pure particolarmente sensuale vi è da dire, è sì il tessuto sheer ma anche le numerose arricciature accostate al lungo strascico, che insieme restituiscono l’illusione che il capo sia annodato e chiuso direttamente sul corpo.

A chiudere il look con estrema coerenza sono poi un paio di sandali trasparenti, con suola appuntita, tacco alto e struttura in plexiglas, di FEMME L.A., mentre ad interrompere la palette di neutri vediamo solo un favoloso rossetto bordeaux, abbinato al trucco occhi caldo e rossastro.

Dulcis in fundo, le solite onde morbide color miele aggiungono la giusta quantità di glamour al tutto. Insomma, pare proprio che questa sofferta Happy Era rimi più che mai con lo stile.

Jennifer Lopez sulla sua nuova vita da single: “Sono nella mia era felice”

Dopo aver passato quasi un’intera esistenza da fidanzata, Jennifer Lopez si gode appieno la sua vita da donna single. Con alle spalle ben quattro matrimoni falliti, l’ultimo con Ben Affleck durato appena due anni, l’artista ha raccontato di sentirsi completamente libera: “Sono nella mia era felice. Per la prima volta nella mia vita mi sento libera. Sono da sola ed è una sensazione bellissima. Ho sempre avuto dei fidanzati. C’è sempre stato qualcuno nella mia vita e sentivo che molte cose fossero fuori dal mio controllo”.

“Sono arrivata al punto in cui mi fido di me stessa e mi apprezzo un po’ di più, invece di essere sempre dura con me stessa e di dovere sempre dimostrare qualcosa”, ha aggiunto poi. Un enorme traguardo, lo sappiamo, raggiunto con non poca fatica: “Dopo il divorzio ho cancellato il tour e ho scelto di stare a casa e riflettere su quanto accaduto senza scappare o rifugiarmi nel lavoro o in un’altra persona”, ha terminato, e noi non potremmo essere più felici per lei che abbia funzionato.