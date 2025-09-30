Jennifer Lopez sul divorzio da Ben Affleck: “La cosa migliore che potesse capitarmi”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

“La cosa migliore che potesse capitarmi”, Jennifer Lopez racconta così il divorzio da Ben Affleck, arrivato dopo appena due anni di matrimonio. Un addio che, a distanza di tempo, la cantante e attrice ha deciso di osservare sotto un altro punto di vista.

Le parole di Jennifer Lopez sul divorzio da Ben Affleck

Intervistata da Cbs News Sunday Morning, Jennifer Lopez ha parlato senza filtri del divorzio da Ben Affleck, spiegando quanto questo avvenimento sia stato un passaggio importante nella sua vita e un motivo di crescita. “È la miglior cosa che potesse succedermi, mi ha cambiata”, ha rivelato, spiegando che l’addio all’attore l’avrebbe “aiutata a crescere nel modo in cui avevo bisogno di crescere”.

Di certo l’addio a Ben Affleck è stato piuttosto complesso da gestire. Mentre stava ancora firmando le carte del divorzio infatti JLo era impegnata sul set di Kiss of the Spider Woman, uno dei suoi nuovi film. Gestire la vita personale e arrivare di fronte alla macchina da presa preparata e concentrata è stato molto difficile per la cantante che ha raccontato: “Ogni momento sul set, ogni momento in cui interpretavo questo ruolo, ero così felice, e poi, a casa, non era il massimo. E mi chiedevo: ‘Come faccio a conciliare tutto questo?”.

Il 20 agosto 2024, proprio nel giorno del suo anniversario con Ben Affleck, JLo aveva presentato in tribunale i documenti del divorzio, adducendo delle “differenze inconciliabili”. Pochi mesi dopo aveva rilasciato una lunga intervista a Interview in cui aveva parlato dell’addio ad Affleck per la prima volta. L’attrice aveva ammesso di trovarsi in un territorio “sconosciuto, spaventoso e solitario”, ma aveva anche spiegato di voler affrontare con uno spirito nuovo tutta la situazione.

“Posso volare da sola… e se fossi semplicemente libera? – aveva detto – Sono capace di gioia da sola. Non posso cercare la felicità negli altri, devo trovarla dentro di me. Siamo convinti di aver bisogno di qualcuno al fianco per essere felici. Ma non è così, il rapporto più importante è quello con noi stessi. Ma spesso, quando siamo coinvolti in storie con altre persone, ce ne dimentichiamo”.

La storia d’amore di Ben Affleck e Jennifer Lopez

Nei primi anni Duemila, Jennifer Lopez e Ben Affleck avevano fatto sognare con la loro storia d’amore milioni di fan. Nel 2004 si erano separati, intraprendendo strade differenti, per poi ritrovarsi, a sorpresa, nel 2021. Un anno dopo l’inizio della frequentazione si erano sposati: una favola destinata a finire presto a causa delle lunghe assenza di Affleck e dei troppi impegni di JLo. Il divorzio da Ben segna la fine del quarto matrimonio della popstar. In passato infatti la cantante è stata sposata – solo per un anno dal 1997 al 1998 – con Ojani Noa. In seguito è stata legata dal 2001 al 2003 al ballerino Cris Judd. Il grande amore è stato senza dubbio Marc Anthony con cui ha vissuto un matrimonio lungo dieci anni, coronato dalla nascita di due figli: Emme e Maximilian. Ben Affleck invece è stato sposato con Jennifer Garner dal 2005 al 2018. I due attori hanno avuto ben tre figli: Violet, Seraphina e Rose Elizabeth.