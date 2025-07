Jennifer Lopez: i suoi amori, tra fidanzati e 4 mariti

Jennifer Lopez, cantante, attrice, ballerina, imprenditrice, artista a 360 gradi e una delle donne più belle al mondo. Ma dalla vita sentimentale burrascosa: una lunga montagna russa di passioni, fidanzamenti, matrimoni destinati a finire. Ora "balla da sola", ringrazia per le cicatrici che hanno lasciato nel suo cuore ma si sente più forte perché "L'amore che voglio, l'amore di cui ho bisogno, inizia dentro di me. Ora che ho trovato la mia strada qui, resterò qui" . Ripercorriamo, dagli anni 2000, la storia sentimentale di Jenny On The Block