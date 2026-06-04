Quarto Grado raddoppia e sul caso Garlasco fa un ritratto inedito di Andrea Sempio

Ufficio Stampa Mediaset Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero

Quarto Grado, il programma di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, si prepara a un raddoppio importante, con due puntate consecutive in prima serata in cui sono state annunciate interviste esclusive, retroscena e ospiti che parlano per la prima volta in studio. L’approfondimento di Mediaset dedicato al Caso Garlasco va in onda già stasera, il secondo domani venerdì 5 giugno: ecco le anticipazioni.

Quarto Grado in onda giovedì 4 e venerdì 5 giugno: il raddoppio sul caso Garlasco

A confermare l’eccezionalità della programmazione è stato lo stesso Gianluigi Nuzzi nelle scorse ore. Una decisione, quella di andare in onda due sere di fila, motivata dalle novità che stanno emergendo sui casi di attualità del momento (è previsto un focus anche sul caso di Pamela Genini e sulle donne avvelenate a Campobasso). E in particolare su Garlasco, dove il riacutizzarsi delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia, continua a essere al centro della cronaca televisiva. Nell’occhio del ciclone, in queste settimane, c’è Andrea Sempio, attualmente indagato dalla Procura di Pavia per la morte della giovane.

Nella puntata del 5 giugno Quarto Grado manda in onda la prima intervista televisiva mai rilasciata da Marco Poggi, il fratello di Chiara, a 19 anni esatti di distanza dalla tragedia. “Raddoppiamo gli appuntamenti: saremo in onda in prima serata sia giovedì e anche venerdì. E per venerdì la redazione firma un’esclusiva pazzesca”, ha anticipato Nuzzi sui social, ringraziando la redazione per questo “regalo di compleanno” (ha compiuto 57 anni il 3 giugno). “Dopo 19 anni di silenzio parla per la prima volta ai microfoni di Quarto Grado Marco Poggi. Su Marco tante nuvole, tante fake news e lui racconterà il suo rapporto con Andrea Sempio, cosa è successo quel giorno, era davvero in montagna? Un’esclusiva firmata da Martina Maltagliati”.

Gli ospiti del doppio appuntamento di Quarto Grado

Si parte stasera, giovedì 4 giugno, alle 21.30. La puntata si concentra sul ritratto inedito di Andrea Sempio attraverso le parole di chi lo conosce da una vita. Per la prima volta in studio è presente infatti Mirko Crepaldi, amico storico dell’indagato da oltre vent’anni, a cui è stato affidato il racconto di Sempio fuori dalle aule giudiziarie.

Lo stesso Crepaldi era già stato intervistato in esclusiva da Martina Maltagliati per Quarto Grado lo scorso 30 gennaio. In quell’occasione aveva confermato di credere “nell’innocenza” di Sempio e ricordato la loro amicizia nata nel 2003, all’inizio delle scuole superiori. Della vittima, Sempio non avrebbe mai parlato: “Non ha mai fatto accenno a Chiara, né durante il periodo scolastico e neanche dopo”.

Domani sera, venerdì 5 giugno, il programma torna puntuale sempre alle 21.30 su Rete 4 per il secondo appuntamento, con al centro proprio l’intervista a Marco Poggi. Per quanto riguarda gli ospiti attesi, confermate le presenze di Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Massimo Picozzi, Paolo Colonnello, Caterina Collovati, Gabriella Marano e Marco Oliva, pronti ad analizzare ogni passaggio insieme a Nuzzi e Viero.