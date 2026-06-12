Quarto Grado, anticipazioni del 12 giugno: Pierina Paganelli e le novità sul caso di Garlasco

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano con un nuovo appuntamento di "Quarto Grado": i casi e gli ospiti del 12 giugno

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IPA Gianluigi Nuzzi conduce Quarto Grado

Dopo l’appuntamento andato in onda giovedì 11 giugno, Quarto Grado torna questa sera, venerdì 12 giugno, con il secondo appuntamento della settimana. Il programma di approfondimento di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero continua a seguire alcuni dei casi di cronaca che più stanno facendo discutere l’opinione pubblica grazie a nuove analisi e interrogativi ancora aperti.

La puntata si concentra soprattutto sull’omicidio di Pierina Paganelli, dopo la recente assoluzione in primo grado di Louis Dassilva da parte della Corte d’Assise di Rimini. Spazio anche alle ultime novità sul delitto di Garlasco, una storia che continua a occupare il centro del confronto mediatico e giudiziario a quasi vent’anni dalla morte di Chiara Poggi.

Come sempre, ad accompagnare il racconto saranno ospiti, esperti e giornalisti chiamati a commentare gli sviluppi più recenti e a offrire punti di vista differenti su vicende che continuano a suscitare interesse e domande.

Anticipazioni “Quarto Grado”, il caso di Pierina Paganelli

L’omicidio di Pierina Paganelli rappresenta il tema centrale della nuova puntata di Quarto Grado. Negli ultimi giorni il caso ha infatti registrato una svolta significativa con l’assoluzione in primo grado di Louis Dassilva, una decisione destinata ad avere un forte impatto sul dibattito che da mesi accompagna la vicenda.

Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero dedica ampio spazio agli sviluppi successivi alla sentenza. Al centro dell’attenzione c’è anche la conferenza stampa organizzata da Dassilva insieme ai suoi avvocati, durante la quale l’uomo esprime tutta la propria soddisfazione per il verdetto pronunciato dalla Corte d’Assise di Rimini.

La vicenda continua a essere una delle più seguite della cronaca italiana recente. Nel corso degli ultimi mesi, il caso ha occupato spesso le prime pagine dei giornali e gli approfondimenti televisivi, alimentando confronti e riflessioni non soltanto sugli aspetti investigativi, ma anche sul modo in cui determinate storie riescono a entrare stabilmente nel dibattito pubblico.

La puntata del 12 giugno arriva inoltre in un momento particolarmente delicato. L’assoluzione in primo grado rappresenta infatti un passaggio importante nel percorso giudiziario della vicenda e apre una fase nuova rispetto a quella raccontata finora.

Il caso Garlasco e gli ospiti in studio

Tra i temi della serata trova spazio anche il caso di Garlasco. A quasi vent’anni dalla morte di Chiara Poggi, nessuno è ancora in grado di chiarire le reali dinamiche di quel 13 agosto 2007.

La nuova puntata di Quarto Grado si concentra sulle ultime novità emerse attorno al caso, proponendo un aggiornamento destinato a interessare il pubblico che da anni segue gli sviluppi della vicenda. Nel corso del tempo, il delitto di Garlasco è diventato uno dei casi simbolo della cronaca italiana, alimentando confronti, analisi e discussioni che continuano ancora oggi.

Ad arricchire la puntata è come sempre il contributo degli ospiti. Il parterre della serata è composto da Carmelo Abbate, Carmen Pugliese, Grazia Longo, Candida Morvillo, Paolo Colonnello, Giuseppe Brindisi, Marco Oliva, Caterina Collovati, Paolo Reale e Massimo Picozzi.

Dove e quando vedere “Quarto Grado”

L’appuntamento con la seconda puntata settimanale di Quarto Grado è programmato per stasera, venerdì 12 giugno, in prima serata su Rete 4. Il programma può essere seguito anche in streaming su Mediaset Infinity.