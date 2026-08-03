Dopo la pubblicazione e il tour che la sta portando in giro per il mondo, Ariana Grande si prende una lunga pausa per ricaricarsi e prendersi cura del suo equilibrio

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IPA Ariana Grande

Dopo anni trascorsi sotto i riflettori di tutto il mondo, tra successi discografici, set cinematografici e palcoscenici internazionali, Ariana Grande ha deciso di tirare il freno a mano. La popstar trentatreenne si appresta a salutare temporaneamente il suo pubblico alla fine dell’Eternal Sunshine Tour, il progetto live che ha segnato il suo trionfale ritorno dal vivo ma che, al tempo stesso, ha proiettato ancora una volta la sua vita privata al centro di un’attenzione mediatica sempre più soffocante.

La confermata sospensione di tutte le attività pubbliche arriva di certo come una scelta di tutela personale, un passo indietro indispensabile per proteggere la propria salute fisica e mentale dal giudizio costante della rete e della stampa di costume.

Uno stop meritato: la fine dell’Eternal Sunshine Tour e il ritiro dalla scena pubblica

Il percorso live di Ariana Grande si concluderà ufficialmente il primo settembre a Londra, dopo una lunghissima serie di date che hanno visto l’artista esibirsi ad altissimi livelli nelle principali città americane ed europee. Un impegno live estremamente faticoso, dal forte impatto fisico e vocale, portato avanti con determinazione pur di riabbracciare quella fanbase che la sostiene da sempre.

Ma, completata la parentesi britannica, la cantante si allontanerà a tempo indeterminato dalla vita pubblica. Come confermato dai suoi rappresentanti, l’obiettivo prioritario è ora quello di ritrovare tranquillità e benessere lontano dalle telecamere. Per questa ragione, l’artista ha declinato anche i futuri impegni teatrali, rinunciando alla sua attesa partecipazione al revival del musical Sunday in the Park with George nel West End londinese, spettacolo che la vedeva affiancata dal collega Jonathan Bailey.

Nonostante il dispiacere dei fan per la cancellazione degli impegni futuri, la priorità assoluta dell’artista rimane il recupero delle energie in un ambiente protetto, lontana dal clamore dei media e dalle pressioni dello spettacolo.

Ariana Grande tra pressioni mediatiche e body shaming

La decisione di ritirarsi a vita privata arriva dopo un lungo periodo segnato da accesi dibattiti riguardanti il suo aspetto fisico e la sua salute. Negli ultimi anni, e in particolar modo a seguito della pubblicazione dei suoi progetti più recenti – come l’album Petal -, le speculazioni sul suo corpo sono diventate un tema di discussione quotidiano sulle piattaforme social, scatenando un’ondata di commenti non richiesti.

La popstar ha cercato a più riprese di difendere i propri confini personali, sia attraverso dichiarazioni dirette, sia utilizzando la propria musica come scudo e risposta. Già con il brano Yes, And? l’artista aveva lanciato un messaggio chiaro contro l’invadenza del pubblico e la tossicità del gossip, rivendicando il diritto alla riservatezza sul proprio corpo. Il suo lavoro più recente parla proprio questo rapporto complesso e spesso doloroso con la fama, trasformandosi in una disamina cruda e fin troppo consapevole di cosa significhi vivere sotto l’occhio vigile di milioni di persone.

In attesa di vederla sul grande schermo nel film Focker-in-Law in uscita in autunno, il pubblico dovrà dunque abituarsi al lungo silenzio dell’artista, la cui priorità immediata resta la tutela di sé stessa e del proprio equilibrio emotivo.