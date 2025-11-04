Chi è Jonathan Bailey, eletto l’uomo più sexy del mondo: 5 curiosità che (forse) non conosci

È Jonathan Bailey l'uomo più sexy del mondo nel 2025: l'infanzia, la carriera, il successo. Ma ha anche una vita perfettamente normale e un piccolo segreto

IPA Jonathan Bailey

Ogni anno la rivista People elegge l’uomo più sexy del mondo: nel 2025, il titolo va a Jonathan Bailey, l’affascinante Anthony Bridgerton della fortunata serie televisiva Netflix. L’attore si è conquistato uno spazio di rilievo anche a Hollywood, dove sta riscuotendo un successo stellare con Wicked. Impossibile non essere concordi: sguardo sensuale, capello spettinato e occhi profondi, Bailey è magnetico in modo del tutto spontaneo. E persino involontario: perché, sì, nonostante il clamore e la fama, Bailey rimane un inglese cresciuto nella campagna dell’Oxfordshire con tre sorelle maggiori e conduce una vita “perfettamente” normale, fuori dal set.

L’infanzia

Nato a Wallingford il 25 aprile 1988, è cresciuto nell’Oxfordshire e ha sempre saputo di voler diventare un attore. Figlio di mamma Carole e di papà Stuart, aveva già le idee chiare a 5 anni: dopo aver visto Oliver! con la nonna, sapeva di voler fare il mestiere dell’attore. E a dire il vero la sua carriera è iniziata presto, a 7 anni, quando si esibiva con la Royal Shakespeare Company a Londra. Da piccolo era entusiasta, ma anche un po’ irritante: “Difficile da calmare”, ha confessato a People.

Non ha finito l’università ed è stato espulso

IPA

Sin da adolescente ha cercato di far convivere lo studio con il suo vero sogno: quello di diventare un attore. Ha preso parte ad alcune commedie televisive, ha recitato a teatro a 14 anni, e poi si è iscritto all’università, che però non ha finito. Anzi, considera questo aspetto un piccolo fallimento. “Mi sono iscritto a circa nove corsi diversi, senza sapere che se non li completavi, venivi espulso. Quindi non ho finito il corso sui vulcani e gli tsunami, né quello su Leonardo da Vinci”.

Ha una vita normale

Così sulla cresta dell’onda, richiestissimo a Hollywood, in grado di far girare la testa a tutte le persone, potremmo immaginare una vita sfavillante per Bailey. Ma in realtà conduce una vita perfettamente normale, fuori dal set. Fa lunghe passeggiate, incontra gli amici, ascolta musica, va a teatro o guarda film. E anche agli appuntamenti ama fare le sue cose preferite: cenare, andare al teatro o al cinema. Alla fine, la cosa che più desidera in assoluto è la tranquillità. E la possibilità di poter trascorrere del tempo immerso nella natura.

È estremamente riservato

Non ama parlare molto di sé, né dei suoi amori o della vita privata. Nel 2023 aveva fatto un piccolo accenno al suo “fidanzato segreto”, descrivendolo solo come “adorabile”. No, non ci sono flirt segreti nella vita di Bailey, ma semplicemente è molto consapevole della netta distinzione tra vita pubblica e privata. “Avere una vita privata è, per me, assolutamente fondamentale“.

Il suo unico segreto

IPA

Bailey, che è stato eletto l’uomo più sexy del 2025 da People, ha un piccolo segreto, svelato a Vanity Fair: “Ho le dita dei piedi abili. Ricordo solo che facevo divertire le mie sorelle riuscendo a raccogliere le cose con le dita dei piedi, tipo scimmia. Ho fatto danza classica per anni, e solo da adulto ho scoperto di avere i piedi decisamente piatti”. Simpatico, divertente, ma soprattutto riservato: da Bridgerton a Hollywood, ormai la sua carriera è in ascesa.