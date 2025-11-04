Chi è Jonathan Bailey, eletto l’uomo più sexy del mondo: 5 curiosità che (forse) non conosci

È Jonathan Bailey l'uomo più sexy del mondo nel 2025: l'infanzia, la carriera, il successo. Ma ha anche una vita perfettamente normale e un piccolo segreto

Pubblicato: 4 Novembre 2025 11:41

Chi è Jonathan Bailey, eletto l'uomo più sexy del mondo: 5 curiosità che (forse) non conosci
Ogni anno la rivista People elegge l’uomo più sexy del mondo: nel 2025, il titolo va a Jonathan Bailey, l’affascinante Anthony Bridgerton della fortunata serie televisiva Netflix. L’attore si è conquistato uno spazio di rilievo anche a Hollywood, dove sta riscuotendo un successo stellare con Wicked. Impossibile non essere concordi: sguardo sensuale, capello spettinato e occhi profondi, Bailey è magnetico in modo del tutto spontaneo. E persino involontario: perché, sì, nonostante il clamore e la fama, Bailey rimane un inglese cresciuto nella campagna dell’Oxfordshire con tre sorelle maggiori e conduce una vita “perfettamente” normale, fuori dal set.

L’infanzia

Nato a Wallingford il 25 aprile 1988, è cresciuto nell’Oxfordshire e ha sempre saputo di voler diventare un attore. Figlio di mamma Carole e di papà Stuart, aveva già le idee chiare a 5 anni: dopo aver visto Oliver! con la nonna, sapeva di voler fare il mestiere dell’attore. E a dire il vero la sua carriera è iniziata presto, a 7 anni, quando si esibiva con la Royal Shakespeare Company a Londra. Da piccolo era entusiasta, ma anche un po’ irritante: “Difficile da calmare”, ha confessato a People.

Non ha finito l’università ed è stato espulso

Jonathan Bailey in "Wicked" con Ariana Grande
IPA
Jonathan Bailey in “Wicked” con Ariana Grande

Sin da adolescente ha cercato di far convivere lo studio con il suo vero sogno: quello di diventare un attore. Ha preso parte ad alcune commedie televisive, ha recitato a teatro a 14 anni, e poi si è iscritto all’università, che però non ha finito. Anzi, considera questo aspetto un piccolo fallimento. “Mi sono iscritto a circa nove corsi diversi, senza sapere che se non li completavi, venivi espulso. Quindi non ho finito il corso sui vulcani e gli tsunami, né quello su Leonardo da Vinci”.

Ha una vita normale

Così sulla cresta dell’onda, richiestissimo a Hollywood, in grado di far girare la testa a tutte le persone, potremmo immaginare una vita sfavillante per Bailey. Ma in realtà conduce una vita perfettamente normale, fuori dal set. Fa lunghe passeggiate, incontra gli amici, ascolta musica, va a teatro o guarda film. E anche agli appuntamenti ama fare le sue cose preferite: cenare, andare al teatro o al cinema. Alla fine, la cosa che più desidera in assoluto è la tranquillità. E la possibilità di poter trascorrere del tempo immerso nella natura.

È estremamente riservato

Non ama parlare molto di sé, né dei suoi amori o della vita privata. Nel 2023 aveva fatto un piccolo accenno al suo “fidanzato segreto”, descrivendolo solo come “adorabile”. No, non ci sono flirt segreti nella vita di Bailey, ma semplicemente è molto consapevole della netta distinzione tra vita pubblica e privata. “Avere una vita privata è, per me, assolutamente fondamentale“.

Il suo unico segreto

Jonathan Bailey in "Bridgerton" con Simone Ashley
IPA
Jonathan Bailey in “Bridgerton” con Simone Ashley

Bailey, che è stato eletto l’uomo più sexy del 2025 da People, ha un piccolo segreto, svelato a Vanity Fair: “Ho le dita dei piedi abili. Ricordo solo che facevo divertire le mie sorelle riuscendo a raccogliere le cose con le dita dei piedi, tipo scimmia. Ho fatto danza classica per anni, e solo da adulto ho scoperto di avere i piedi decisamente piatti”. Simpatico, divertente, ma soprattutto riservato: da Bridgerton a Hollywood, ormai la sua carriera è in ascesa.

