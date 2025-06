Scarlett Johansson, regina del red carpet in un abito nero da vera predatrice

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Scarlett Johansson incanta Berlino con un look che è tutto fuorché prevedibile. Sul red carpet della première tedesca di Jurassic World Rebirth, l’attrice americana ha lasciato tutti senza fiato in un abito nero che sembra arrivare direttamente da un’evoluzione (molto glamour) del “dinosaurcore”. Un mix perfetto di sensualità, forza scenica e ironia, perfettamente in linea con lo spirito della saga.

Scarlett Johansson, un abito da predatrice

Scarlett Johansson si è presentata con un abito bustier di Balmain senza spalline in un tessuto lucido effetto coccodrillo, un vero bodycon dress scolpito sulla sua silhouette con maestria.

La parte frontale è attraversata da una fila di bottoni dorati decorativi in rilievo, ciascuno impreziosito da un piccolo volto leonino. Il taglio del corpetto a cuore è profondo quanto basta per mettere in risalto il décolleté, mentre la gonna lunga si apre sul retro con uno spacco discreto fino al ginocchio, aggiungendo movimento e un tocco seducente da vera regina della giungla urbana.

La vestibilità è impeccabile, con cuciture sagomate e vita stretta da corsetteria, che enfatizzano le forme senza mai scadere nell’eccesso.

Il beauty look è tutto un tramonto infuocato

A rendere ancora più magnetica la sua presenza, il beauty look scelto per la serata: ombretti nei toni del rame e del rosa oro, ciglia nerissime e definite, e soprattutto un rossetto arancio opaco, pieno e saturo, che accende il viso come un riflettore. L’effetto è quello di un “sunset glam”, cromaticamente in armonia con il sottotono caldo del vestito e in netto contrasto con l’essenzialità del nero.

I capelli sono lasciati sciolti, lucidi e fluenti, con onde morbide e definite alla Jessica Rabbit, raccolte su una spalla in perfetto stile Old Hollywood. Gli orecchini dorati a cerchio – piccoli ma importanti – completano il tutto con discrezione, senza disturbare la teatralità dell’abito. Anche le mani sono curate nel dettaglio: smalto nude e un solo anello oversize, per non sovraccaricare.

Scarlett e Jonathan: il bacio tenero che ha fatto impazzire il web

Non solo abiti mozzafiato e red carpet da sogno: nelle ultime ore, Scarlett Johansson è diventata virale anche per un momento di dolce complicità che ha emozionato fan e fotografi. Durante la première mondiale di Jurassic World Rebirth, tenutasi il 18 giugno al cinema Odeon Luxe Leicester Square di Londra, l’attrice si è lasciata andare a un gesto affettuoso nei confronti del collega Jonathan Bailey, coprotagonista del film.

Scarlett ha afferrato con delicatezza il volto dell’attore, lo ha avvicinato a sé e gli ha stampato un bacio sulle labbra, seguito da un lungo abbraccio. Un momento tenero, senza alcuna malizia, ma pieno di affetto e stima reciproca. Bailey, visibilmente sorridente, ha ricambiato con calore, stringendola forte tra le braccia sotto gli occhi attenti dei flash. Il gesto, immortalato da decine di fotografi presenti sul tappeto rosso, è immediatamente rimbalzato sui social, conquistando il cuore del pubblico.

Chi conosce bene l’attore britannico sa che Jonathan Bailey è dichiaratamente gay, e proprio per questo la scena non ha lasciato spazio a gossip forzati. Al contrario: il bacio tra i due è stato letto come una dichiarazione d’intesa e di affetto professionale, un simbolo di quella nuova Hollywood dove complicità, rispetto e inclusività camminano fianco a fianco con l’eleganza e il talento.