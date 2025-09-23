Scarlett Johansson raggiante a New York: l’abito nero in maglia sorprende

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Scarlett Johansson, 10 look iconici della bionda più amata di Hollywood

Da sempre icona di eleganza senza tempo, Scarlett Johansson riesce a trasformare ogni apparizione in un’occasione fashion memorabile. Che si tratti di un red carpet internazionale o di un talk show, il suo stile conquista sempre per la capacità di unire glamour hollywoodiano e dettagli moderni rendendo ogni look impossibile da dimenticare.

Lo stesso è accaduto a New York: ospite al The Late Show with Stephen Colbert, l’attrice ha catturato l’attenzione con un outfit che profuma di raffinatezza, firmato da una delle maison più amate sulle passerelle.

Scarlett Johansson, bellissima con l’abito nero in maglia

Reduce da un red carpet in butter yellow che agli Emmy 2025 ha catalizzato l’attenzione dei fotografi, Scarlett Johansson non smette di alzare l’asticella dello stile. Impegnata della promozione di Eleanor the Great, l’attrice è volata a New York come ospite del The Late Show with Stephen Colbert, trasformando ancora una volta un’uscita televisiva in una lezione di eleganza.

Per l’occasione ha scelto un tubino nero firmato Balmain: scollo a cuore, senza spalline, in maglia a coste, lungo e fasciante quanto basta. Il bustino, valorizzato da una cintura con maxi fibbia dorata, disegna una silhouette impeccabile, mentre Scarlett si muove con il suo solito mix di sicurezza e naturalezza.

IPA

Il dettaglio gold torna anche negli accessori: bracciali, collana e micro hoops coordinati, che illuminano il total black con tocchi di luce dosati alla perfezione.

E poi la sorpresa che fa la differenza: sul retro, la doppia zip dorata corre lungo tutta la lunghezza dell’abito, aprendosi in uno spacco che aggiunge un twist sensuale e moderno al look.

IPA

Scarlett Johansson, il beauty look impeccabile

Dopo aver incantato a Berlino con un look Balmain total black arricchito da dettagli dorati in occasione della première di Jurassic World Rebirth, Scarlett Johansson sceglie ancora la maison francese anche per l’ospitata al The Late Show with Stephen Colbert. Ma se sul fronte moda resta fedele all’eleganza decisa di Balmain, la vera novità questa volta arriva dal beauty look.

Il focus è tutto sulle labbra: un rossetto rosso acceso che diventa protagonista assoluto, capace di rompere le regole del minimalismo e accendere l’intero look. Il resto del trucco resta sofisticato e quasi impercettibile, incarnato luminoso, un leggero flush di colore sugli zigomi e un make-up occhi ridotto al minimo, così da lasciare che sia il sorriso a conquistare la scena.

IPA

Scarlett Johansson, il debutto alla regia

Non solo icona di stile: Scarlett Johansson è pronta a sorprendere anche dietro la macchina da presa. Con Eleanor The Great, il suo primo film da regista, porta sullo schermo una storia intima e delicata che parla di memoria, legami e resilienza attraverso lo sguardo di una donna di 94 anni che sceglie di ricominciare da zero dopo una perdita dolorosa. Un racconto che alterna humour e malinconia, ambientato tra la Florida e New York, già presentato nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes 2025.

Un progetto coraggioso che segna una nuova fase della sua carriera, dimostrando come, che si tratti di un abito sul red carpet o di una storia da raccontare sul grande schermo, Scarlett Johansson sappia sempre catturare l’attenzione e lasciare il segno.