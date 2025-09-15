Cate Blanchett, bellissima musa in Armani (TOP)
La serata degli Emmy 2025 ci porta ancora una volta in un mondo magico, denso di glamour e look da sogno. E Cate Blanchett, una delle muse del compianto Giorgio Armani, si conferma come una delle personalità capaci di non sbagliare mai un red carpet. Per gli Emmy ha scelto una jumpsuit nera di velluto Armani Privé, con profonda scollatura e inserti vedo non vedo arricchiti da cristalli. Raffinata, potente e sempre impeccabile, Cate ha reso omaggio allo stilista con un’eleganza senza tempo… e un tocco di audacia che solo lei sa avere.